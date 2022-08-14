Там тем, кто эвакуировался, окажут всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

Для жителей Херсонщины, решивших эвакуироваться с временно оккупированных территорий, в Запорожье заработал хаб для переселенцев.

Об этом сообщил председатель Херсонская ОГА Ярослав Янушевич.

"В транзитном хабе "Я – Херсон" жители области могут получить ночлег, горячую пищу, принять душ, также им окажут всю необходимую помощь, в том числе психологическую", - сообщил он.

Как писал УНИАН, с начала июля жителей Херсонской области призывают срочно эвакуироваться. В частности, с таким призывом обращался мэр оккупированного города Алешки Херсонской области.

"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонщины, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настойчиво рекомендую ехать оттуда подальше. ВСУ идут", - написал Евгений Рищук.

Жители Бердянского, Васильевского, Мелитопольского районов Запорожской области, а также Херсонской и Донецкой областей ездят на подконтрольную Украине территории через Васильевку.

С 1 августа оккупанты ужесточили правила выезда через Васильевку. Теперь нужен спецпропуск, который можно получить в комендатуре захватчиков.

Сейчас враг держит на блокпосту оккупантов в Васильевке тысячи людей. Сообщалось, что в очереди на эвакуацию скончались уже 10 человек. А новорожденный ребенок, которого оккупанты двое суток держали на блокпосте, попал в больницу с тепловым ударом.

Вас также могут заинтересовать новости: