Для жителей Херсонщины, решивших эвакуироваться с временно оккупированных территорий, в Запорожье заработал хаб для переселенцев.
Об этом сообщил председатель Херсонская ОГА Ярослав Янушевич.
"В транзитном хабе "Я – Херсон" жители области могут получить ночлег, горячую пищу, принять душ, также им окажут всю необходимую помощь, в том числе психологическую", - сообщил он.
Как писал УНИАН, с начала июля жителей Херсонской области призывают срочно эвакуироваться. В частности, с таким призывом обращался мэр оккупированного города Алешки Херсонской области.
"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонщины, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настойчиво рекомендую ехать оттуда подальше. ВСУ идут", - написал Евгений Рищук.
Жители Бердянского, Васильевского, Мелитопольского районов Запорожской области, а также Херсонской и Донецкой областей ездят на подконтрольную Украине территории через Васильевку.
С 1 августа оккупанты ужесточили правила выезда через Васильевку. Теперь нужен спецпропуск, который можно получить в комендатуре захватчиков.
Сейчас враг держит на блокпосту оккупантов в Васильевке тысячи людей. Сообщалось, что в очереди на эвакуацию скончались уже 10 человек. А новорожденный ребенок, которого оккупанты двое суток держали на блокпосте, попал в больницу с тепловым ударом.