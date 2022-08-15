В направлении населенного пункта Времевка украинские военные обезвредили разведгруппу оккупантов.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне активно обстреливают населенные пункты из разных видов артиллерии.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях враг осуществлял обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка, Новомихайловка, Новоданиловка, Терноватое, Бурлацкое, Волшебное, Зеленое Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Новоандреевка и Привольное", - говорится в сообщении.

Также враг вел воздушную разведку БПЛА возле Степногорска, Щербаков, Степного и Гуляйполя.

"В направлении населенного пункта Времевка украинские военные обезвредили разведгруппу оккупантов. Враг вел наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имел, отошел", - добавили в Генштабе.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что ядерным шантажом на Запорожской атомной станции российские оккупанты хотят сделать "серую зону" не только из Запорожья, но и со всей Украины.

Он убежден, что воплотить цель этого проекта российским оккупантам никогда не удастся, ведь в их планах отсутствует сопротивление.

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