По предварительной информации, пострадавших нет.

Ночью враг нанес ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Шевченковском района г. Запорожья. По предварительной информации, пострадавших нет. Значительных разрушений также не зафиксировано", - сообщил он.

Старух добавил, что ночью обстрелу со стороны оккупанта подверглась промышленная площадка пгт Степногорск. Повреждена электроподстанция. Сейчас во всех населенных пунктах громады нет электроснабжения.

Он отметил, что вчера вечером вражеский обстрел был осуществлен по магистрали, которая транспортирует водород на Запорожскую АЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет. Также в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

Как сообщал УНИАН, 5 августа примерно в 14: 30 российские захватчики трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. В результате она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети.

Вечером того же дня оккупанты снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО.

По информации "Энергоатома", три "прилеты" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Российские оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Специалисты предупредили о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

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