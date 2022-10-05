В первые дни после освобождения населенных пунктов области количество задержанных потенциальных коллаборантов могло достигать 40 человек.

В лесах Харьковщины сейчас почти не каждый день обнаруживают потерявшихся российских военных.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что с первых дней после освобождения населенных пунктов Харьковской области полицией установлена сеть блокпостов. За сутки количество задержанных потенциальных коллаборантов могло достигать 40 человек, которые переданы для дальнейшей отработки в органы Службы безопасности Украины.

Видео дня

"Чуть ли не каждый день обнаруживают российских военных, которые потерялись в местных лесах. Из-за голода они выходят к населенным пунктам, где их задерживают специалисты МВД. И соблюдая требования Женевских конвенций, пополняют обменный фонд", - информирует МВД.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина, сейчас уже есть информация и списки коллаборантов, которые сотрудничали с захватчиками.

"Даже те предатели, которые бежали с оккупантами - мы находим возможность их задержания и пердачи к правосудию", - отметил он.

Освобождение Харьковщины от оккупантов: детали

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских захватчиков.

В оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев. На Харьковщине обнаружили более 10 застенков, в том числе 2 застенка в Балаклее и 6 в Изюме, в Казачьей Лопане, Купянске и в селе Липцы.

Сегодня заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Болвинов сообщил, что в селе Пески-Радьковские в освобожденном от оккупантов Изюмском районе следователи установили применение к украинским пленным пытки - закапывание/выкапывание в землю заживо. Полиция обнаружила ужасную бойню оккупантов в подвале дома, где они удерживали местных жителей, участников АТО и пленных из состава ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: