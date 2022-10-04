Полицейские нашли ужасную пыточную оккупантов в подвале дома, где они удерживали местных жителей, участников АТО и пленных из состава ВСУ.

В селе Пески-Радьковские в освобожденном от оккупантов Изюмском районе следователи установили применение к украинским пленным пыток - закапывание/выкапывание в землю заживо.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Болвинов на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что после деоккупации области в полицию поступают заявления о коллаборантах, преступлениях армии РФ, а также показания местных жителей.

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"После освобождения села Пески-Радьковские в полицию обратились местные жители, что в подвале одного из домов содержали пленных местных жителей, участников АТО и пленных из ВСУ. На данный момент полиции точно известно о пытках закапывания/выкапывания в землю заживо и применении противогаза с тлеющей тряпкой", - рассказал Болвинов.

По его словам, также в пыточной найдены фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и лист с опросом одного из мужчин, которые здесь были.

Глава полиции области сообщил, что соседи постоянно слышали оттуда крики.

Болвинов добавил, что полиции известны фамилии и имена военнослужащих, над которыми издевались россияне.

"Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, которые произошли в этой пыточной. Правосудие найдет каждого виновного", - подчеркнул он.

Российские пыточные на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских захватчиков.

16 сентября сообщалось, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных, в том числе 2 в Балаклее и 6 в Изюме.

Впоследствии стало известно о еще одной пыточной на Харьковщине - в с. Пески-Радьковские в погребе. Национальная полиция установила, что в этой пыточной в нечеловеческих условиях содержали местных – людей запугивали, били и издевались.

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