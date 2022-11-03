По линии фронта в Авдеевском, Угледарском и Марьинском направлениях РФ теряет примерно по 100 военных за день.

Оккупанты пытаются окружить украинских военных возле Угледара Донецкой области, однако несут большие потери.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. По его словам, военные держат позиции и прилагают много усилий для уничтожения рашистов.

"У них есть такие планы (окружить ВСУ – УНИАН). Они пытаются атаковать в районе села Павловка Угледарского направления, и там постоянно идут жестокие бои, идет позиционная война. Где-то у нас было преимущество, где-то у них. Однако наши Вооруженные силы удерживают позиции и делают максимально все, чтобы нанести удары по технике, уничтожить личный состав врага", - пояснил спикер.

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Он также отметил, что противник на этом направлении несет большие потери.

"В среднем около 100 человек убитыми по этой линии фронта – направление Авдеевский, Угледар, Марьинка", - сказал Череватый.

Ситуация на востоке

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

Между тем, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Силы противовоздушной обороны сбили 10 ударных дронов Shahed-136 и БпЛА "Орлан".

На Востоке идут ожесточенные бои. Россия хочет "стереть Бахмут с лица Земли", однако прорвать оборону не может. Сегодня журналисты показали оружие, которое помогает уничтожать российских оккупантов вблизи Бахмута.

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