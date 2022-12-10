Несмотря на изменение тактики, "больших стратегических решений" россияне не придумали, отметили в украинских Вооруженных силах.

В районе Бахмута Донецкой области российские войска изменили тактику и теперь создают штурмовые отряды, которые делятся на группы и подгруппы.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал, что оккупанты сосредотачивают атакующие усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, ежедневно применяя там артиллерию, реактивные системы залпового огня, авиацию, передает Liga.net.

"Враг изменил тактику. Вместо использования ротних батальонных порядков сейчас он создает штурмовые отряды, в составе которых штурмовые группы, а они уже делятся на подгруппы, которые непосредственно штурмуют, а другие прикрывают их огнем. Мы изучаем эту тактику, и на каждый такой военный яд у нас есть противоядие", – сказал Череватый.

Он отметил, что украинские военные ведут активное наблюдение за оккупантами и стараются заранее наносить удары по россиянам артиллерией и стрелковым оружием при их попытке приблизиться к нашим позициям.

По словам Череватого, несмотря на изменение тактики, "больших стратегических решений" россияне не придумали. Их целью остается истощение украинских сил, прорыв обороны и выход "хоть на какие-то военно-политические результаты".

Провал концепции БТГ у россиян

Как сообщал УНИАН, по данным британской разведки, за последние три месяца российские войска в Украине преимущественно прекратили развертывание в виде батальонных тактических групп (БТГ).

Концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних 10 лет. Впрочем, во время широкомасштабных боевых действий высокой интенсивности в Украине были выявлены несколько внутренних недостатков этой концепции.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), начиная с апреля, российские БТГ были деградированы во время различных неудачных или завершенных русских наступлений. Также свою роль сыграли изнурительные атаки РФ на Киев, Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск.

После того, как страна-агрессор потеряла свои БТГ, а вместе с ними и свою силу, русское командование пыталось восстановить боевую мощь и вновь создать батальонно тактические группы. Однако успехом это так и не увенчалось.

Ранее представитель восточной группировки войск Сергей Череватый уже рассказывал, что враг сменил тактику на Бахмутском направлении, рассредоточившись на небольшие группы. В частности, наемники ЧВК "Вагнер" создают небольшие штурмовые группы, которые пытаются действовать рассредоточено, чтобы максимально быстро добежать до наших позиций и попытаться проникнуть в окопы.

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