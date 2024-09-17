Количественные показатели не всегда дают преимущество, но сейчас враг хочет нарастить армию так, чтобы "переломить" именно этим.

В 3-й отдельной штурмовой бригаде прокомментировали указ Владимира Путина об увеличении армии РФ на 180 тысяч человек - до 2 млн 389 тыс. Как отметил в эфире телемарафона командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук на позывной Слип, количественные показатели не всегда преобладают, однако сейчас враг хочет нарастить количественно армию так, чтобы "переломить" именно этим.

"Если мы возвращаемся к военной науке, то количественные показатели не всегда преобладают. Моральная устойчивость, храбрость и другие качества в вооруженных силах в той или иной армии могут иметь решающее значение, кроме тех случаев, когда количество может быть достигнуто до такого предела, что оно все равно будет преобладать. В данном случае я пока не вижу такого предела. Но учитывая их мобилизационный потенциал, судя по их стратегии, они себе именно такую цель ставят - максимально достичь количественного потенциала для того, чтобы нас переломить", - отметил военный.

По словам Кухарчука, уже сейчас количественно противник превосходит иногда от 7 до 8 раз, потому что постоянно пополняет личным составом свою полосу.

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"Уверен, что победа возможна исключительно во время наступательных действий, а не во время обороны. И мы должны в любом случае готовиться, несмотря на ту сложную ситуацию, которая сегодня есть на линии фронта", - подчеркнул командир.

По его словам, противостоять россиянам можно технологизацией.

"В нашем случае, имея менее численную армию, меньший мобилизационный ресурс мы можем говорить о технологизации процесса, в первую очередь. И чтобы это не звучало как голые вещи, то скажу, что сегодня 3-я Штурмовая бригада стала самой технологичной бригадой в ВСУ. И более 70% поражения противника в нашем случае происходит именно благодаря дронам и роботизированным комплексам", - отметил Кухарчук.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, вчера российские СМИ информировали о подписанном Путиным указ об увеличении численности Вооруженных сил России.

Согласно документу, штатная численность ВС РФ увеличивается до 2 млн 389 тысяч человек, в том числе 1,5 млн будут составлять военнослужащие.

Издание напоминает, что согласно прошлогоднему указу, численность военнослужащих в РФ составляла 1 320 000 человек.

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