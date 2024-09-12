По словам спикера бригады, оккупанты начали больше применять бронетехнику.

На Купянско-Лиманском направлении фронта российские оккупанты максимально привлекли свой ресурс, чтобы вернуть позиции, которые ранее потеряли в результате наступления Сил обороны Украины. Об этом рассказал представитель Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Александр Бородин в эфире Киев24.

По его словам, ранее оккупанты больше использовали пехотную составляющую, беспилотники, артиллерию и авиацию, а сейчас начали активнее применять бронетехнику.

Бородин добавил, что противник сосредоточил свое внимание на населенном пункте Боровая Харьковской области, потому что это логистический узел, который в перспективе может дать возможность для наступательных действий на другие направления.

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По словам спикера, также врага интересуют высоты, которые есть возле этого населенного пункта.

"Плюс пропагандистский момент, ведь они всегда гонятся за названием, чтобы похвастаться, что взяли определенный населенный пункт, и делают из этого большую "победу", - отметил Бородин.

Он рассказал, что оккупанты ранее берегли технику, потому что 70% ее поражается FPV-дронами, но сейчас решили бросить ее в бой. По его словам, кроме того, враг использует мотоциклы, чтобы преодолеть серую зону и заскочить в украинские окопы на максимальной скорости.

Наступление РФ на Харьковщине - актуальное

Как сообщал УНИАН, лейтенант 3 ОШБр Максим Зайченко отмечал, что россияне не отказались от наступления на Боровую на Харьковщине и стремятся выйти к реке Оскол.

По словам Зайченко, на этом направлении продолжаются интенсивные бои, поскольку после удачных наступательных операций украинских сил россияне пытаются восстановить утраченные позиции.

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