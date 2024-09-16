Согласно прошлогоднему указу численность военнослужащих в РФ составляла 1 320 000 человек.

Правитель Российской Федерации Владимир Путин вновь увеличил численность Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в соответствующем указе диктатора, сообщает Baza.

Согласно документу, штатная численность ВС РФ увеличивается до 2 млн 389 тысяч человек, в том числе 1,5 млн будут составлять военнослужащие.

Издание напоминает, что согласно прошлогоднему указу численность военнослужащих в РФ составляла 1 320 000 человек.

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"Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета", - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

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