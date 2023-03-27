Прасковья Демчук волнуется за всех защитников, которые воюют на фронте.

Мать украинского военного Александра Мациевского, который был расстрелян в плену, Прасковья Демчук сказала, что считает Героями всех военных, которые работают на защите Украины. В интервью Антону Геращенко она призналась, что искренне волнуется за всех воинов на фронте.

"Все воины, которые взяли в руки оружие и защищают Украину, они все герои Украины! Мой сын успел сказать "Слава Украине", а многие и не успели сказать...", - говорит Прасковья в ролике, который был опубликован в Telegram-канале Pravda Gerachchenko.

Для этого интервью бывший заместитель МВД Геращенко поехал в Нежин, чтобы лично пообщаться с матерью расстрелянного Героя. В частности он показал могилу Александра Мациевского в Нежине.

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Снайпера похоронили на Аллее Героев, где по состоянию на 26 марта похоронены 75 украинских военнослужащих.

Расстрел Александра Мациевского: что известно

6 марта в сети получило огласку видео, на котором российские оккупанты расстреляли безоружного украинского солдата. Они сделали это после того, как услышали от воина слова "Слава Украине".

После этого было сразу несколько версий личности Героя. Однако 12 марта СБУ окончательно подтвердила, что россияне расстреляли снайпера 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевского Александра Игоревича.

В тот же день, 12 марта, Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Через три дня глава государства вручил матери воина Прасковьи Демчук орден "Золотая Звезда".

В МИД Молдовы заявили, что Мациевский был гражданином их страны. Кишинев считает действия россиян грубым нарушением гуманитарных законов.

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