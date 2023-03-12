Ранее журналист предполагал, что это может быть именно этот военнослужащий.

Служба безопасности Украины окончательно подтвердила личность Героя, расстрелянного после слов "Слава Украине!". Им оказался не Тимофей Шадура из 30 омбр, а воин теробороны.

Как отметили в СБУ, следователи установили, что украинским военным, которого расстреляли после слов "Слава Украине!", был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Окончательно подтвердить данные Героя удалось после комплекса следственных действий, которые включали общение с родными и побратимами погибшего, а также проработку фото- и видеоматериалов. Кроме того, СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, которой подтверждено, что военный на видео – именно Александр Мациевский.

Видео дня

"Это настоящий Герой, который, даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость. Именно такие защитники сегодня защищают нашу землю, а значит – враг обязательно будет разбит. Потому что Великая Победа Украины состоит из героических поступков таких людей, как Александр Мациевский. Герою слава! Героям слава! Украине слава!"- отметил глава СБУ Василий Малюк.

Глава СБУ, что спецслужба работает над идентификацией оккупантов, совершивших эту показательную казнь. Виновные понесут заслуженное наказание.

Александр Мациевский - кого расстреляли оккупанты

Александр Мациевский - украинский военнослужащий, призванный на службу в марте 2022 года, с конца декабря считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.

В СБУ установили, что Александра Мациевского расстреляли 30 декабря 2022 года. Тело Героя вернули домой в феврале 2023 года. Досудебное расследование осуществляется по 438 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Расстрел украинского воина: что известно

6 марта в сети распространили видео, на котором россияне расстреливают безоружного украинского воина. Его последними словами стали "Слава Украине!".

Через день 30 омбр им. князя Константина Острожского сообщила, что расстрелянного украинского военнослужащего зовут Тимофей Шадура. Журналист Юрий Бутусов заявил, что расстрелянным воином может также оказаться Мациевский Александр. Он был бойцом 119 бригады ТрО. Тогда отмечалось, что имя Героя установлено предварительно.

В то же время родные Мациевского узнали его в видео рострела Героя. Они рассказали журналистам, что 30 декабря Мациевский и еще четверо военных во время перемещения приняли встречный бой с превосходящими силами противника на окраинах Соледара. После этого воин пропал без вести.

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