Кроме того, главе государства передали шеврон 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи", которым командовал погибший Герой Украины младший лейтенант Дмитрий Коцюбайло.

В День украинского добровольца президент Владимир Зеленский встретился с воинами, которые встали на защиту Украины в составе различных боевых подразделений.

Как сообщили в Офисе главы государства, Зеленский вручил военным и родным погибших защитников высокие государственные награды. Церемония состоялась в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце. "Сегодня - День украинского добровольца. День мужчин и женщин, чья жизнь и чье посвящение Украине во многом определяют нашу судьбу – каждого и каждой. Судьбу свободного народа. Судьбу Украины, которая не подчинится ни одному захватчику", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что украинские добровольцы ежедневно сражаются на передовой за наше государство в составе различных боевых подразделений: в рядах Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, других формирований сил безопасности и обороны.

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"Украинские добровольцы обучают и спасают, лечат. Украинские добровольцы волонтерят. И непременно одержат победу. 24 февраля, 2014 год, борьба за свободу для Украины в ХХ веке, освободительные битвы более ранних времен – все это будет увенчано победой Украины, которую мы изо всех сил приближаем каждый день", – сказал Зеленский. На мероприятии присутствующие почтили минутой молчания память всех воинов, погибших за Украину.

Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" матери солдата Александра Мациевского, которого посмертно удостоили звания Героя Украины. Мациевский добровольно вступил в силы территориальной обороны ВСУ. С марта 2022 года участвовал в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности города Нежина Черниговской области и города Бахмута Донецкой области. В прошлом году в ноябре в районе Соледара Донецкой области позиции его подразделения были атакованы противником. После этого Мациевский с собратьями считались пропавшими без вести. После обмена телами погибших Мациевского идентифицировали и похоронили. Недавно в сети Интернет появилась видеозапись расстрела россиянами военнослужащего, на которой видно, что Александр Мациевский даже в условиях вражеского плена проявлял мужество, храбрость и верность Родине.

Также Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" жене и отцу младшего лейтенанта Тараса Бобанича. С начала полномасштабной российской агрессии он во главе 2-го отдельного батальона ДУК "Правый сектор" участвовал в боях с российским агрессором на Киевщине и Черниговщине. В апреле 2022 года в составе ВСУ подразделения Бобанича сдерживали наступление противника на Харьковщине, отражая атаки врага вблизи населенного пункта Сулиговка и нанося противнику значительные потери в живой силе и технике. Чтобы вывести личный состав из-под вражеских авиационных и артиллерийских ударов, Бобанич принял решение сменить позиции, при этом сам остался для огневого прикрытия перемещения подразделения. Он до последнего не покидал занятых позиций, но в результате обстрела получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Президент также вручил военным ордена Богдана Хмельницкого III степени и ордена "За мужество" III степени, медали "За военную службу Украине", "За спасенную жизнь" военнослужащим ВСУ и орден Богдана Хмельницкого II степени, орден "За мужество" III степени, медаль "За военную службу Украине" военнослужащим Национальной гвардии. Кроме того, медалями "Защитнику Отечества" были отмечены служащие Национальной полиции Украины.

Принимая от президента орден Богдана Хмельницкого III степени, младший лейтенант медицинской службы Алина Михайлова передала главе государства шеврон 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи", которым командовал погибший Герой Украины, младший лейтенант Дмитрий Коцюбайло.

Расстрел украинского бойца

В начале марта в сети появилось видео расстрела безоружного украинского воина русскими захватчиками. Перед смертью он сказал "Слава Украине!".

На установление его личности понадобилось время. Выяснилось, что оккупанты убили снайпера 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александра Мациевского. Его тело вернули в феврале.

12 марта президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

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