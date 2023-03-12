Президент отметил, что подвиг военного будут помнить вечно.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому - воину, которого российские военные показательно расстреляли за слова "Слава Украины".

Как сообщил президент в вечернем видеообращении, Героя Александра Мациевского будут помнить вечно.

"Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность – в Украине – и за его "Слава Украине!". Герою слава! Героям слава! Украине слава!",- сказал президент.

Александр Мациевский - кого расстреляли оккупанты

Александр Мациевский - украинский военнослужащий, призванный на службу в марте 2022 года, с конца декабря считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.

6 марта в сети распространили видео, на котором россияне расстреливают безоружного украинского воина. Его последними словами стали " Слава Украине!". Сначала одна из боевых бригад сообщила, что расстрелянный Герой - Тимофей Шадура. Впоследствии появилась информация, что это Мациевский. Сегодня это подтвердила СБУ.

Следователи СБУ установили, что Александра Мациевского расстреляли 30 декабря 2022 года. Тело Героя вернули домой в феврале 2023 года. Досудебное расследование осуществляется по 438 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Вас также могут заинтересовать новости: