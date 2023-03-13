Показательную казнь Мациевского Молдова считает военным преступлением и грубым нарушение международных гуманитарных законов.

Герой Украины Александр Мациевский, расстрелян оккупантами после слов "Слава Украине", пленный воин ВСУ Александр Мациевский, которого оккупанты убили после слов "Слава Украине!", имел гражданство Молдовы.

Об этом официально объявило Министерство иностранных дел Молдовы в заявлении 13 марта. В ведомстве отмечают, что показательную казнь Героя необходимо квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов.

В МИД Молдовы выразили соболезнования родным Героя, заявили о солидарности с украинским народом и осудили кровавую войну, развязанную Россией.

Видео дня

"Подтверждаем твердую позицию Молдовы, которая осуждает жестокую войну РФ против Украины. Наша страна по – прежнему привержена поддержке Украины в ее усилиях по возвращению к миру и стабильности", - отметили в МИД.

Расстрел безоружного воина: что известно об Александре Мациевском

Александр Мациевский-украинский военнослужащий, Герой Украины. С конца декабря считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.

6 марта в сети распространили видео, на котором россияне расстреливают безоружного украинского воина. Его последними словами стали " Слава Украине!". Вчера СБУ окончательно подтвердила, что безоружным героем из видео является Александр Мациевский.

Следователи СБУ установили, что Александра Мациевского расстреляли 30 декабря 2022 года. Тело Героя вернули домой в феврале 2023 года. Досудебное расследование осуществляется по 438 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Вчера президент Зеленский посмертно присвоил Мациевскому звание Героя Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: