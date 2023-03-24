При этом Россия не допускает группы ООН к украинским военнопленным.

В Организации Объединенных Наций заявили, что задокументировали десятки случаев казней военнопленных с начала полномасштабной войны в Украине.

В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщается о казнях 15 украинских военнопленных российскими войсками, использовании их в качестве живого щита, гибели двух раненых из-за отсутствия медицинской помощи, а также о пытках, пишет CNN.

Приводится история офицера Нацгвардии Украины, которого в апреле 2022 года пытали и казнили после отказа передать пароль для входа на радиостанцию ​​в Мариуполе. "Военнослужащий получил три выстрела в грудь и один раз в голову после захвата боевиками группы наемников "Вагнера" в селе к югу от Бахмута", - говорится в сообщении.

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Также в ООН заявляют, что получили информацию о казни меньшей мере 25 российских военнопленных. По их данным, один из инцидентов произошел в марте 2022 года в Луганской области.

"Согласно отчету ООН, некоторые члены связанных с Россией вооруженных группировок были убиты украинскими военнослужащими после отказа объявить о своем намерении сдаться. В отчете ООН говорится, что российские боевики, некоторые из которых, возможно, ранены или мертвы, лежали на земле после артиллерийского обстрела", - пишет издание.

В ООН отметили, что Украина предоставила их группам полный доступ к российским военнопленным. В то же время Россия не дает доступ к украинским военнопленным, несмотря на неоднократные запросы. Был только один случай в августе, когда группе ООН разрешили встретиться с группой из 13 украинских военнопленных, содержащихся в оккупированном Луганске. Однако допросить их им не позволили.

Казни украинских военнослужащих

Напомним, что летом посольство России в Великобритании призвало казнить пленных военнослужащих полка "Азов" через повешение.

В конце июля на территории бывшей исправительной колонии в Еленовке Донецкой области произошел взрыв. В России заявили, что в результате этого погибло более 50 украинских военнопленных.

Также летом в сети публиковали видео жестокой казни украинского военнослужащего оккупантами. Мужчину кастрировали, а затем убили.

В марте этого года в сети появилось видео, на котором россияне расстреливают безоружного украинского воина после слов "Слава Украине!". Им оказался снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

Осенью оккупанты заявили, что украинские военнослужащие расстреляли российских оккупантов, которые сдавались в плен. Военный эксперт Томас Тайнер заявил, что этот инцидент нельзя считать военным преступлением, поскольку россияне нарушили процедуру сдачи в плен.

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