Обозреватель сейчас не берется прогнозировать, оставят ли украинские силы территорию РФ, потому что могут быть "козыри".

Если ВСУ выйдут из Курской области РФ, то россияне будут пытаться создать буферную зону на территории нашей Сумщины, считает военный обозреватель Денис Попович. Об этом он сказал в эфире Киев24, комментируя ситуацию на Курщине и возможные сценарии развития событий.

В то же время обозреватель сейчас не берется спрогнозировать, оставят ли украинские силы территорию РФ, потому что могут быть "козыри".

Относительно ситуации непосредственно в Судже Попович отметил, что по состоянию на эту минуту, если смотреть на последнее обновление карт мониторингового проекта DeepState, украинские войска полностью покинули Суджу.

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"На карте видно, что ВСУ в настоящее время отступили из этого города. Будем ожидать официальных сообщений. Сейчас ничего не будем утверждать или опровергать. Но, по данным DeepState, ситуация является именно такой", - сказал он.

Попович отметил, что в целом в Курской области враг достиг успехов, и зона контроля ВСУ там кардинально уменьшилась - даже по сравнению со вчерашним днем, подчеркнул он.

Главными факторам такого развития событий эксперт считает то, что враг имел кратно численное преимущество в личном составе, очень плотно использовал артиллерию и авиацию, плюс то, что ему удалось с помощью дронов перекрыть логистику.

"Есть два дальнейших сценария. Или мы сейчас находим в себе силы, командование имеет какие-то козыри в рукаве и может обернуть ситуацию в нашу пользу, то есть мы сможем пойти в контрнаступление. Это первый. Второй и, на мой взгляд, именно так ситуация разворачивается, - мы оттуда будем отступать. Как будет на самом деле, покажут ближайшие дни, а возможно, и часы. Очевидно, завтра мы уже будем точно знать ответ на вопрос, какой будет сценарий", - продолжил Попович.

Он также обратил внимание, что уже сейчас россияне пытаются продвигаться на территории нашей Сумщины:

"Очевидно, враг будет пытаться создать какую-то буферную зону для того, чтобы сделать невозможным там уже дальнейшие наши действия по продвижению по территории Курской области, если мы оттуда выйдем. Я говорю "если", потому что сейчас все же этот факт нельзя утверждать".

Между тем глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что пока Суджа не перешла под контроль россиян.

"Бои на Курщине пока продолжаются, бои в направлении Суджи также продолжаются. Информация о захвате россиянами Суджи по состоянию на сейчас не соответствует действительности", - написал он в Telegram.

Ситуация на Курщине: что известно

Как сообщал УНИАН, 11 марта Попович говорил, что россияне пытаются сжать украинский плацдарм в Курской области по всему периметру.

Перед этим главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уверял, что угрозы окружения Сил обороны Украины в Курской области пока нет. По его словам, украинские подразделения проводят "своевременные мероприятия по маневру на выгодные рубежи обороны".

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя Курскую операцию, отметил, что украинские силы рано или поздно выйдут из Курской области РФ. По его словам, сейчас ситуация там осложнена, и решающим в вопросе возможного вывода ВСУ остается наличие ресурсов. Вместе с тем он напомнил, что на территории Курской области воюют лучшие украинские силы и средства.

Селезнев уверен, что если вывод украинских сил с Курщины приходится организовывать, то он будет с минимальными потерями.

12 марта украинский мониторинговый проект DeepState обновил свою карту линии фронта, и теперь она показывает, что Суджа больше не находится под контролем Сил обороны Украины.

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