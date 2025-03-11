Селезнев уверен, что если вывод украинских сил с Курщины приходится организовывать, то он будет с минимальными потерями.

Украинские силы рано или поздно выйдут из Курской области РФ, сейчас ситуация там осложнена, и решающим в вопросе возможного вывода ВСУ остается наличие ресурсов. Об этом сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире на Radio NV.

"Украинская армия пришла на территорию Курской области не навеки. Наша задача заключалась в реализации нескольких очень важных кейсов. Это отвлечение вражеских сил и средств: на территории Курской области около 60 тыс. российских военнослужащих и сейчас задействованы в ведении боевых действий. Это и огромный уровень потерь, который произошел у россиян из-за того, что они постоянно контратаковали на территории Курской области", - отметил Селезнев.

Он напомнил количество вражеских потерь: не менее 38 тыс. раненых и убитых российских военнослужащих и не менее 4 тыс. раненых и убитых северокорейских военнослужащих.

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"Хотя, думаю, цифры больше. Потому что эти цифры озвучивались где-то месяц назад, а боевые действия там не утихают. Соответственно, количество российских потерь растет", - подчеркнул Селезнев.

По его словам, нынешняя ситуация на Курщине чрезвычайно сложная для ВСУ, потому что враг активно использует свое преимущество в оптоволоконных дронах и держит под контролем ключевую логистическую магистраль, соединяющую Сумы с Суджей.

"Ключевой фактор, который влияет на ход событий на поле боя, - это фактор ресурсов. Если нашим воинам не хватает тех ресурсов, соответственно, хорошей вести с поля боя не стоит ждать", - отметил Селезнев.

Вместе с тем он напомнил, что на территории Курской области воюют лучшие украинские силы и средства.

"Я уверен в том, что даже если случится так, что в ближайшее время будет происходить вывод наших сил и средств с территории Курской области, он будет осуществлен организованно, с минимальными потерями. А враг, пытаясь атаковать, будет нести в этом процессе большие потери", - сказал Селезнев.

Ситуация на Курщине: что известно

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 10 марта заверил, что сейчас угрозы окружения подразделений Сил обороны Украины в Курской области нет. По его словам, подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны. Он также отметил, что во время наступления оккупанты несут в этом регионе значительные потери.

Сырский сообщил, что принято решение об усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБом и беспилотной составляющей.

В то же время аналитики из Института изучения войны не исключают, что в ближайшее время россияне могут начать попытки захвата Суджи. Эксперты отмечают, что оккупанты уже захватили ряд приближенных населенных пунктов.

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