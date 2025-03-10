Ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.

В настоящее время угрозы окружения подразделений Сил обороны Украины в Курской области нет. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Facebook.

"Сейчас угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны", - отметил он.

Он подчеркнул, что работает в операционной зоне группировки войск "Курск", и ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.

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По его словам, ряда населенных пунктов на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, уже фактически не существует - они разрушены огневым воздействием агрессора.

"Несмотря на привлечение к наступательным действиям значительного количества российских войск, усиленных северокорейской пехотой, враг несет значительные потери в живой силе и технике. Только в районе Плехового за четыре дня боев враг потерял фактически батальон пехоты. Отдельные ДРГ и малые пехотные группы противника, которые пытаются проникать на территорию Украины, уничтожаются огневыми средствами наших войск благодаря заблаговременно созданной системе обороны", - заявил главком.

Кроме того, он проинформировал, что на месте принял решение об усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБом и беспилотной составляющей.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий заявил, что на Курщине угрозы окружения украинских сил нет. По его словам, главная битва на этом направлении продолжается за логистическую трассу, и ни о каком котле речь не идет.

В то же время в DeepState сообщали, что россияне захватили несколько населенных пунктов в Курской области. Речь идет о Мартыновке и Малой Локне вместе с окрестностями.

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