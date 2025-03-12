Только 11 марта в районе границы ликвидировано два десятка российских солдат, еще 15 - отошли.

Российская захватническая армия имеет определенные успехи в Курской области (РФ), из-за чего на пограничье Сумской области в районе села Новенькое происходят боевые действия, направленные на недопущение противника на территорию Украины. Как пояснил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, говорить, что там прорвана граница, - неправильно, но враг прилагает много усилий, чтобы закрепиться на соответствующем участке и как можно больше навредить ВСУ.

"Пытаясь вытеснить наши Силы обороны из Курской области, россияне проводят десятки штурмовых действий по позициям украинских воинов. Для того, чтобы развить свой успех, они пытаются также и пересечь линию границы, в первую очередь, чтобы окружить наши силы, которые находятся на Курщине, или перерезать логистические пути", - сказал Демченко.

По его словам, задача ВСУ и ГПСУ - не допустить, чтобы россияне переходили украинскую границу. Как добавил Демченко, противник на направлении населенного пункта Новенькое не может использовать технику, здесь больше фиксируется попыток подхода оккупантов к границе маленькими штурмовыми группами по 2-3-5 военнослужащих.

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"Они должны максимально зайти на нашу территорию вглубь, накапливаться, закрепиться и дальше расширять зону боевых действий. Все имеющееся вооружение, которое имеют пограничники на том направлении и ВСУ, используются для того, чтобы уничтожать эти группы пехоты и не дать им закрепиться. Фактически мы используем и минометы, и артиллерию, беспилотные ударные аппараты", - пояснил представитель ГПСУ.

По его словам, есть подтверждение, что только за минувшие сутки на этом участке границы ликвидировано около 20 российских военнослужащих, в около 15 с ранениями отошли. Как уточнил Демченко, указанное количество - это российские солдаты, которые успели перейти украинскую границу и те, которые собирались это сделать с территории Курской области.

Демченко также рассказал, что где-то около трех недель назад на направлении пограничного села Журавка на Сумщине противник также делал подобные попытки, но используя колонны техники, которые двигались к границе Украины. Эти попытки оккупантов были пресечены.

Курская операция: последние новости

Как писал УНИАН, мэр Геническа, украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" считает, что российская армия очень удачно спланировала контрнаступательную операцию в Курской области, как и Вооруженные силы Украины в свое время.

В то же время "Осман" заявил, что потенциальный выход ВСУ с Курщины не означает, что война проиграна. Он сказал, высоко оценивает профессионализм воинов и командного состава ВСУ, но есть непреодолимые обстоятельства, которые надо учитывать, прежде чем кого-то критиковать.

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