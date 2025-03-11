Сейчас оккупанты имеют тактические успехи на Курщине, отметил Денис Попович.

Россияне пытаются сжать украинский плацдарм в Курской области по всему периметру. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"И на северном фланге россияне пытаются наступать, и с правого и с левого фланга. Враг пытается этот плацдарм задавать, грубо говоря. Он использует для этого все средства", - сказал Попович.

Он добавил, что оккупанты имеют значительное численное преимущество в этом регионе. Однако главная проблема для Сил обороны на Курщине - это удары россиян по украинской логистике.

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"Враг стянул туда очень много опытных экипажей дронщиков. Действительно довольно классных. И они сейчас контролируют дорогу жизни, которая идет к Судже. Кроме того, широко используется авиация. Суджа повторяет судьбу Торецка и Часового Яра в плане разрушений. Но уже на российской территории. Все это привело к тому, что враг там имеет тактические успехи", - добавил Попович.

Также эксперт прокомментировал операцию РФ с попыткой зайти в тыл к украинским войскам через газопровод. Он отметил, что это не первая подобная операция оккупантов за время полномасштабной войны.

"Они пытались повторить трюк, который они делали в Авдеевке более года назад, используя коммуникации. Тогда им это удалось, сейчас не удается. Но мы видим различные способы, которыми они хотят сбить наши войска с этого плацдарма", - отметил Попович.

Ситуация в Курской области - что известно

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что угрозы окружения Сил обороны Украины в Курской области пока нет. Он также отметил, что украинские подразделения проводят "своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны".

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что россияне могут готовить новое наступление на Суджу в ближайшие дни. Сейчас оккупанты уже захватили ряд приближенных населенных пунктов.

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