Передача танков Leopard 2 будет означать, что на территории Украины воюют натовские танки.

Германия опасается реакции России при передаче тяжелого вооружения Украине.

"Первый момент - это политический аспект: Германия все же опасается передавать Украине тяжелое вооружение вроде танков Leopard 2, понимая, что это уже будет такой флажок для Российской Федерации, всего мира, что здесь уже будут натовские танки, которые будут защищать Украину и НАТО в общем", - рассказал военный эксперт Антон Михненко в эфире информационного телемарафона.

Также, по словам эксперта, в Германии прекрасно понимают, что для освоения определенных образцов вооружения необходимы соответствующие навыки.

Видео дня

"Нужно обучить персонал, нужно, чтобы оборонная промышленность и ремонтные бригады в тех или иных частях Украины были способны ремонтировать немецкое вооружение", - добавил Михненко.

Он отметил, что вопреки этому, немецкие танки все же будут в Украине, такая тенденция есть.

Помощь Германии Украине

19 сентября Украина получила от Германии РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo. В стране анонсировали отправку Украине еще четырех САУ Panzerhaubitze 2000 и боеприпасов для них.

9 ноября Берлин передал Украине новую партию вооружения, куда, среди прочего, были включены новые ракеты в Iris-T SLM и спецтехника. Передовой комплекс ПВО IRIS-T прошел "боевое крещение" во время массированной атаки россиян в октябре.

16 ноября правительство Германии обновило список военной помощи Украине. Германия является третьим крупнейшим военным донором Украины.

После падения ракеты в польском селе Пшеводув во время атаки РФ по Украине в ноябре Германия предложила Польше передать ей системы ПВО Patriot.

Позже польский министр обороны Мариуш Блащак выступил с предложением разместить установки на территории Украины. Эту идею поддержал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В начале декабря стало известно, что Германия хочет передать Польше 8 единиц ПВО Patriot. Тогда польский министр обороны Мариуш Блащак вновь призвал Берлин разрешить расположить их в Украине. А 6 декабря Германия окончательно отказалась передавать обещанные Варшаве системы противовоздушной обороны Patriot Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: