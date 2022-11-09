Из соображений безопасности правительство страны воздерживается от распространения информации о способах и времени доставки.

В Украину прибыла очередная партия военной техники и амуниции из Германии, сообщает сайт федерального правительства страны.

В обновленном списке военной помощи Украине - 30 бронемашин Dingo, 18 разведывательных беспилотников, пять тягачей-транспортеров M1070 Oshkosh и ракеты для системы ПВО Iris-T SLM - количество не указано.

Также ранее уже было передано 14, а теперь еще четыре антидроных датчика и к двум поставленным - еще один погрузчик.

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В новый список на отправку Германия добавила больше ракет для системы Iris-T SLM, пять мобильных разведывательных комплексов, 42 машины для разминирования, четыре мобильные и защищенные системы разминирования и еще три такие дистанционно управляемые.

По соображениям безопасности правительство страны воздерживается от распространения информации о способах и времени доставки, пока не произойдет передача.

Военная помощь Берлина Киеву: главное

Недавно Германия передала первую систему противовоздушной обороны IRIS-T, которая успела продемонстрировать "довольно неплохие" результаты.

19 сентября Украина получила от Германии РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo. Также в ФРГ анонсировали отправку Украине еще четырех САУ Panzerhaubitze 2000 и боеприпасов для них.

В то же время Германия не спешит передавать Украине современные танки. Олаф Шольц объяснял, что Германия не отправляет Украине Leopard II, ибо не хочет допустить "расширения масштабов войны".