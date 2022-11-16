Германия является третьим крупнейшим военным донором Украины.

Правительство Германии обновило список военной помощи Украине.

Как говорится на сайте правительства, пакет пополнили, в частности, снарядами к РСЗО MARS II, тяжелыми тягачами M1070 Oshkosh и пулеметами MG3 к бронированным эвакуационным машинам.

Полный перечень новых позиций в перечне вооружения:

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боеприпасы к реактивной системе залпового огня MARS II;

8 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh (ранее: 5);

39 защищенных внедорожников, принадлежавших Федеральной пограничной службе (ранее: 22);

запасные части крупнокалиберного пулемета М2;

30 MG3 для бронированных эвакуационных машин (ранее: 6);

116 полевых обогревателей;

28 датчиков защиты от дронов и глушителей (ранее: 18);

20 обновлений пропускной способности для электронных устройств для защиты от дронов;

4 погрузчика (ранее: 3).

Указанные техника и боеприпасы добавлены к ранее анонсированным 30 единицам Dingo, ракетам к ПВО Iris-T и самой установке, 18 разведывательным дронам, 5 единицам систем MARS II и др.

Военная помощь Германии

9 ноября Берлин передал Украине новую партию оружия, куда, среди прочего, была включена передача новых ракет в Iris-T SLM и спецтехника. Передовой комплекс ПВО IRIS-T уже прошел "боевое крещение" во время массированной атаки россиян в октябре.

25 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал передать Украине еще две установки MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Кроме того, Германия выделила миллиард евро на киберзащиту Украины и фиксацию военных преступлений. Также Германия позаботится о создании в Словакии хаба по восстановлению поврежденной на войне украинской техники.

Дополнительное выделение средств происходит на фоне споров о том, должна ли Германия активизировать оказание военной помощи Украине, которая заявляет, что ей нужно наступательное боевое оружие, включая танки, чтобы дать отпор российской армии. Как писало агентство Reuters, немецкие власти не спешат с пополнением запасов оружия, которую передали Украине.

Германия является третьим крупнейшим военным донором Украины, хотя и значительно уступает США, чьи поставки вооружений имели решающее значение для успехов украинских вооруженных сил на поле боя.

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