Там отметили, что Германия не обладает свободными системами ПВО Patriot, которые могла бы отправить, например, в Украину.

Германия не имеет на своих складах систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые бы она могла отправить Украине. Имеющиеся у нее системы являются частью коллективной обороны НАТО.

Так государственный министр Министерства иностранных дел Германии Тобиас Линднер объяснил в интервью Голосу Америкиотказ правительства страны поставлять это вооружение Украине.

Напомним, министры обороны Польши и Германии возобновили переговоры по размещению системы ПВО Patriot на территории Польши. Перед этим Варшава предлагала разместить их на территории западной Украины, но Германия не согласилась.

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"Если быть очень откровенным, это не так, что у нас есть свободные системы Patriot просто в наличии, которые мы могли бы отправить, например, в Украину. Системы Patriot, которые мы посылаем, являются частью системы коллективной обороны НАТО. Два дня назад мы договорились с Польшей, что отправляем туда группу военных для изучения локации для размещения системы Patriot. Мы привержены защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО", - рассказал Линднер.

Кроме этого немецкий чиновник подчеркнул, что его страна не готова обсуждать вопрос вступления Украины в НАТО до завершения войны с РФ.

"Вопрос вступления Украины в НАТО нужно обсуждать после войны, а не тогда, когда Украина воюет. Чтобы уточнить, речь не идет о том, что Россия, например, может наложить вето на что угодно. Страны имеют независимое право решать, к каким альянсам они хотят присоединиться. И это независимое право альянса решать, принимать определенные страны или нет", - пояснил он позицию Германии.

В то же время, сказал он, Берлин готов поддерживать Украину столько, сколько будет нужно.

"Немецкая общественность поддерживает политику, когда речь идет о помощи Украине, также существует широкий консенсус по общим вопросам в парламенте... Поэтому я абсолютно убежден, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно - гуманитарной помощью, в восстановлении, а также военной помощью", - отметил он.

Также Линднер подчеркнул, что немецкое правительство считает, что Украина имеет право наносить удары по целям за пределами страны.

Напомним, в начале недели прогремели взрывы на нескольких аэродромах в РФ, в результате которых были повреждены военные самолеты.

"Я не могу делать предположений относительно того, что именно произошло и кто это был, но представитель нашего правительства, с юридической точки зрения, пояснил, что во время войны также существуют законные военные цели, и я должен подчеркнуть военные цели за пределами украинской территории, а значит, в России", - сказал Линднер.

Также немецкий чиновник прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно гарантий безопасности для РФ. По его словам, Москва уже имела все гарантии, от которых сама же и отказалась.

"Я не вижу никаких признаков со стороны России, никаких признаков от Путина, что он готов вести переговоры. То, что он называет переговорами, является чем-то вроде продиктованного мира. Если вы посмотрите на Учредительный договор НАТО-Россия, там разъяснено, что страны могут стать членами НАТО, но НАТО не будет размещать войска значительного размера на постоянной основе в этих странах. Так что это уже были определенные гарантии безопасности России", - сказал он.

Передача Украине систем Patriot

После падения ракеты в польском селе Пшеводов во время атаки РФ по Украине в ноябре Германия предложила Польше передать ей системы ПВО Patriot.

Позже польский министр обороны Мариуш Блащак выступил с предложением разместить установки на территории Украины. Эту идею поддержал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В начале декабря стало известно, что Германия хочет передать Польше 8 единиц ПВО Patriot. Тогда польский министр обороны Мариуш Блащак вновь призвал Берлин разрешить расположить их в Украине. А 6 декабря Германия окончательно отказалась передавать обещанные Варшаве системы противовоздушной обороны Patriot Украине.

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