По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, лучший способ защитить Польшу и другие страны НАТО — разместить указанную технику в западных регионах нашего государства.

Украина начала переговоры с Германией о передаче систем ПВО Patriot. Их размещение в западных регионах нашей страны — это лучший способ защитить Польшу и другие страны НАТО от любых инцидентов.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с журналистами Polsat News. По его словам, Киев полностью поддерживает идею Варшавы насчет размещения ЗРК Patriot в западных областях. Это будет лучшая защита от российских ударов как Украины, так и Польши с другими странами НАТО.

"Мы начали переговоры с Германией по этому вопросу. Мы поднимали эти вопросы перед США, поскольку они владеют технологией Patriot. Я также использую министерские встречи НАТО и ОБСЕ, чтобы поговорить со всеми, кто может помочь нам принять положительное решение по поставкам Patriot в Украину", — заявил Кулеба.

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Министр также прокомментировал опасения, которые выразили отдельные немецкие политики насчет отправки упомянутых систем ПВО в Украину. По его словам, ФРГ уже передавала нашей стране оружие, позволяющее уничтожать рашистов. А Patriot — это оборонительная техника, призванная защитить мирных граждан от ударов оккупантов.

Передача систем ПВО Patriot Украине

После инцидента с падением ракет в Польше Германия предложила передать своему союзнику по НАТО системы ПВО Patriot. А в Варшаве выступили за их отправку Украине. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В Минобороны Польши считают, что в ВСУ быстро освоят системы ПВО Patriot. А спикер ВС ВСУ Юрий Игнат заявил о возможности закрытии 100-120 километров фронта с помощью дивизиона Patriot.

Издание CNN в конце ноября сообщало о потенциальных поставках упомянутых ЗРК в Украину. Однако в Пентагоне опровергли эту информацию.

Германия передаст Польше восемь единиц Patriot. Тем временем польский министр обороны Мариуш Блащак призывает разрешить разместить их на западе Украины. С аналогичной просьбой выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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