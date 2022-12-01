В Минобороны Польши заявили, что не понимают, почему нельзя передать эту ПВО Украине. Украинские военные уже научились пользоваться многими современными системами вооружения.

Германия хочет передать Польше 8 единиц ПВО Patriot.

В то же время польский министр обороны Мариуш Блащак призвал Берлин разрешить расположить их в Украине, пишет местное издание Do Rzeczy.

По его мнению, лучше всего ПВО Patriot будет работать, если его разместить на западе Украины. Соответствующую рекомендацию министр обороны получил от офицеров противоракетной и зенитной обороны.

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Блащак добавил, что это позволит достичь сразу двух целей:

эффектная защита польской границы и территории Украины;

из-за защиты критической инфраструктуры Украины, украинским беженцам не придется покидать свои дома.

"Я также не понимаю аргумент о необходимости обучения, который часто приводят, - все время страны, что поддерживают, обучают украинцев использованию многих современных систем вооружения, в том числе и таких сложных, как пусковые установки HIMARS или система NASAMS", - возмутился глава Минобороны Польши.

ЗРК Patriot для Украины: что известно

Как известно, 15 ноября на территорию Польши упали ракеты. После этого Германия предложила передать Польше систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь защитить воздушное пространство.

В НАТО заявили, что такое решение Германия может принять без дополнительных консультаций с Альянсом.

30 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию передать Украине систему противоракетной обороны Patriot.

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