Германия хочет передать Польше 8 единиц ПВО Patriot.
В то же время польский министр обороны Мариуш Блащак призвал Берлин разрешить расположить их в Украине, пишет местное издание Do Rzeczy.
По его мнению, лучше всего ПВО Patriot будет работать, если его разместить на западе Украины. Соответствующую рекомендацию министр обороны получил от офицеров противоракетной и зенитной обороны.
Блащак добавил, что это позволит достичь сразу двух целей:
- эффектная защита польской границы и территории Украины;
- из-за защиты критической инфраструктуры Украины, украинским беженцам не придется покидать свои дома.
"Я также не понимаю аргумент о необходимости обучения, который часто приводят, - все время страны, что поддерживают, обучают украинцев использованию многих современных систем вооружения, в том числе и таких сложных, как пусковые установки HIMARS или система NASAMS", - возмутился глава Минобороны Польши.
ЗРК Patriot для Украины: что известно
Как известно, 15 ноября на территорию Польши упали ракеты. После этого Германия предложила передать Польше систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь защитить воздушное пространство.
В НАТО заявили, что такое решение Германия может принять без дополнительных консультаций с Альянсом.
30 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию передать Украине систему противоракетной обороны Patriot.