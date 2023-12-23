На сегодня документ не подписали шесть стран Европейского союза - Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта.

Рано или поздно все страны-члены Европейского Союза присоединятся к декларации о гарантиях безопасности для Украины. Такое убеждение в эфире телемарафона высказал заместитель руководителя Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига.

Он напомнил, что из 27 стран-членов ЕС к данному документу пока не присоединились шесть - это Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта.

"Мы сейчас работаем с этими партнерами, чтобы они также присоединились к декларации", - отметил Сибига.

По его словам, убеждать в целесообразности присоединения к декларации не нужно, ведь все понимают, что рано или поздно это произойдет.

"Просто мы говорим о конкретных вещах, в чем то или иное государство сильно и готово взять на себя обязательства в одном из блоков, зафиксированных в декларации. Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

На днях руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал страны ЕС и НАТО, которые еще не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины. Кроме стран Евросоюза, это, в частности, Турция.

Ермак отметил, что Украина готова переходить от консультаций к двусторонним переговорам со странами по заключению соглашений о гарантиях безопасности. Он отметил важность юридически обязательственного характера и дальнейшей ратификации соответствующих соглашений.

Как известно, 12 июля 2023 года лидеры стран "Большой семерки" в рамках Вильнюсского саммита НАТО определили цели обязательств по безопасности для Украины. Таким образом, страны G7 начали процесс переговоров с Киевом об определении долгосрочных обязательств по безопасности для нее. К декларации могут присоединиться все страны, желающие взять обязательства по предоставлению гарантий безопасности Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: