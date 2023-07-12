В свою очередь Украина будет обязана внедрять реформы в сфере обороны и безопасности, верховенства права и экономике.

Лидеры стран "Большой семерки" (G7; Японии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Италии) определили цели для обязательств по безопасности перед Украиной, которые будут согласованы на двусторонней основе путем переговоров.

Об этом говорится в совместной декларации поддержки Украины, одобренной лидерами G7 в Вильнюсе на полях саммита НАТО. В частности, лидеры G7 подтверждают приверженность стратегической цели поддерживать свободную, независимую, демократическую и суверенную Украину в пределах международно признанных границ.

"Мы подтверждаем, что безопасность Украины - это неотъемлемая часть безопасности Евро-Атлантического региона", - сказано в декларации.

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В этой связи, с сегодняшнего дня каждая из стран "Большой семерки" отдельно начинает переговоры с Украиной, чтобы предоставить официальний статус - через двусторонние обязательства и меры безопасности - постоянной поддержке Украины, поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность, восстанавливает экономику, защищает своих граждан и стремится к интеграции с евроатлантическим сообществом.

Так, лидеры G7 поручат своим командам немедленно начать эти обсуждения.

В то же время, они будут работать с Украиной над двусторонними, долгосрочными обязательствами безопасности и мероприятиями с целью реализации трех целей.

Во-первых, речь идет о поддержании устойчивых сил, способных оборонять Украину и сдерживать российскую агрессию в будущем.

Это будет делаться благодаря продолжению предоставления помощи в сфере безопасности и современной военной техники для всех видов войск - на суше, в воздухе и в море с акцентом на противовоздушной обороне, артиллерийском и дальнем огне, бронированной технике, и других ключевых возможностях, в том числе боевой авиации, и путем усиления совместимости с партнерами по НАТО.

Также будет поддерживаться дальнейшее развитие промышленной базы Украины, будут проводиться учения для ВСУ, будет происходить обмен разведывательными данными, поддержка киберзащиты и инициатив по развитию устойчивости, в том числе реагирование на гибридные угрозы.

Во-вторых, речь идет об укреплении экономической стабильности Украины, в том числе благодаря усилиям по восстановлению, о создании условий, которые будут способствовать экономическому процветанию страны, в том числе ее энергетической безопасности.

В-третьих, речь идет о технической и финансовой поддержке для удовлетворения немедленных потребностей Украины, возникающих из-за войны, а также о создании возможности продолжения Украиной воплощения реформ.

"В случае российского вооруженного нападения в будущем, мы намерены немедленно консультироваться с Украиной для определения следующих шагов. Мы намерены, в соответствии с нашими правовыми и конституционными требованиями, обеспечить Украину быстрой и устойчивой помощью, современной военной техникой для суши, моря и воздушного пространства, экономической поддержкой, а также применить экономические санкции против России", - говорится в декларации.

Лидеры G7 настроены работать с Украиной над усиленным пакетом обязательств на случай будущей агрессии, чтобы предоставить стране возможность для защиты территории и суверенитета.

При этом, Украина обязана делать вклад в безопасность партнеров и укреплять прозрачность и подотчетность мер, касающихся помощи от партнеров.

В частности, Украина должна продолжать:

воплощать реформы правоохранительных органов и системы правосудия;

бороться с коррупцией;

вводить корпоративное управление;

содействовать реализации экономических реформ и реформ в секторе безопасности и госуправлении.

Также Украина должна продвигать реформы в оборонной сфере и осуществлять модернизацию, в том числе усиливать демократический гражданский контроль над военными и улучшать эффективность и прозрачность оборонных институтов и промышленности в Украине.

Гарантии безопасности для Украины

11 июля стало известно, что страны G7 предложат Украине отдельные гарантии безопасности. Эти гарантии станут частью усилий по поддержке Украины, пока она не является членом НАТО. А сегодня премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что лидеры стран "Большой семерки" согласовали декларацию поддержки безопасности Украины. К ней могут присоединиться все страны, желающие взять обязательства по предоставлению гарантий безопасности Киеву.

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