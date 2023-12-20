Боррель обратил внимание на последствия возможной победы России в войне против Украины.

Война России против Украины угрожает не только Киеву, но и европейской демократии. Такое мнение высказал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как пишет Europa Press, во время мероприятия The Grand Continent Summit в Италии, посвященном отношениям Европы с миром Боррель отметил, что в случае победы Путина проект Европейского Союза "получит значительный ущерб".

"Если мы не изменим курс в ближайшее время и не мобилизуем все наши возможности, если мы позволим Путину выиграть войну в Украине и не сможем остановить трагедию в Газе, наш проект получит значительный ущерб", – сказал чиновник.

Он отметил, что в ближайшей перспективе вопрос заключается не в том, сможет ли Россия одержать победу над Украиной на передовой, а в том, что Европа делает, "чтобы не дать России выиграть войну".

Он поставил под сомнение, готовы ли страны-члены Евросоюза принять все меры и оказать всю поддержку, которая нужна Киеву для проиводействия российской агресси в Украине.

Война в Украине: прогнозы

Foreign Policy пишет, что в случае победы России в войне украинцы столкнутся с террором такого масштаба, которого в Европе не видели с эпохи тоталитарного правления 20-го века. В материале описали все тактики, к которым россияне прибегают на оккупированных территориях и спрогнозировали, что будет с населением Украины в случае победы Москвы. Статья вышла на фоне проблем с поддержкой со стороны США.

Отметим, что ранее секретарь Совета национальной и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что наша страна не проиграет войну, развязанную Россией.

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