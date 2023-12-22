В частности, это - Австрия, Хорватия, Мальта, Польша, Словакия, Венгрия и Турция.

Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак назвал страны Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО), которые до сих пор не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что Ермак провел совещание в режиме видеоконференции с послами и главами дипломатических представительств о состоянии выполнения договоренностей о предоставлении Украине гарантий безопасности на основе Совместной декларации лидеров "Группы семи" и Украины, принятой в Вильнюсе 12 июля.

Ермак подчеркнул, что к совместной декларации присоединилось 31 государство. В частности, со всеми странами "Группы семи", Нидерландами и Европейским Союзом начаты двусторонние консультации по соглашениям о предоставлении Украине гарантий безопасности.

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Руководитель Офиса президента отметил, что Франция, Италия, Германия и Великобритания передали проекты соответствующих соглашений. Кроме того, по словам Ермака, 15 государств выразили готовность начать консультации по заключению двусторонних соглашений о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Ермак сообщил, что из 27 стран Европейского Союза в настоящее время только шесть (Австрия, Хорватия, Мальта, Польша, Словакия и Венгрия) не присоединились к совместной декларации. Также к декларации еще не присоединились пять из 31 страны, входящих в НАТО: Турция, Польша, Словакия, Венгрия и Хорватия.

Руководитель ОП призвал поощрять эти государства присоединиться к этому важному документу.

"Декларация, заключенная в Вильнюсе, предусматривает не только двусторонние соглашения. Есть также возможность заключения многосторонних соглашений по гарантиям безопасности. Одной из перспективных тематик может стать безопасность в Черном море", – сказал он.

Также Ермак отметил, что Украина готова переходить от консультаций к двусторонним переговорам со странами по заключению соглашений о гарантиях безопасности. Он отметил важность юридически обязательственного характера и дальнейшей ратификации соответствующих соглашений.

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква подчеркнул, что Украина во время консультаций настаивает на необходимости заключения именно юридически обязывающих соглашений о гарантиях безопасности для нашей страны, ведь нам не нужен еще один "Будапештский меморандум".

"Сейчас мы нарабатываем военный компонент гарантий безопасности. Этот раздел должен быть наиболее в совершенстве выписан", – отметил Жовква.

Также, по словам Жовквы, документ о гарантиях безопасности должен предусматривать действенные санкции, в частности превентивные, против агрессора.

"Мы видим, какими действенными могут быть санкции. В то же время мы видим, что действующих санкций еще недостаточно. Видим, как непросто даются санкционные пакеты Евросоюза, но их продолжают принимать. Спасибо всем нашим партнерам в Европейском союзе за принятый 12-й пакет санкций. Но Украина сразу просит начать работу над 13-м санкционным пакетом", - сообщил он.

Также, по словам заместителя руководителя Офиса Президента, двусторонние соглашения о безопасности должны предусматривать четкий механизм реагирования партнеров в случае интенсификации российской агрессии или повторной агрессии после победы Украины. Этот механизм должен быть скоординирован между всеми основными странами-подписантами двусторонних соглашений о гарантиях безопасности.

Отдельно Жовква отметил важность подписания соответствующих двусторонних соглашений именно на уровне лидеров стран.

При этом, Ермак отметил, что по результатам совещания президенту Владимиру Зеленскому будет передана актуальная информация о состоянии имплементации Совместной декларации и ходе консультаций со странами-партнерами по предоставлению Украине гарантий безопасности.

"Будем предлагать президенту Украины сформировать делегацию для проведения переговоров по двусторонним и многосторонним соглашениям по вопросу гарантий безопасности. Также вместе с вами мы разработаем план по дальнейшему расширению круга стран-гарантов, проведению переговоров и заключению соответствующих соглашений по безопасности", – подытожил руководитель Офиса президента.

Гарантии безопасности для Украины

12 июля 2023 года лидеры стран "Большой семерки" (G7, Японии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Италии) в рамках Вильнюсского саммита НАТО определили цели гарантий безопасности для Украины. Таким образом, страны G7 начали процесс переговоров с Украиной об определении долгосрочных обязательств по безопасности для нее.

К декларации могут присоединиться все страны, желающие взять обязательства по предоставлению гарантий безопасности Киеву.

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