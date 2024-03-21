После выборов, по мнению Дикого, россиянам придется доказывать свою верность Путину.

После выборов в России возобновится массовая мобилизация, и уже летом на фронте могут появиться 300 тысяч новых оккупантов.

"Они какое-то время не проводили мобилизацию, они набирали только на контракты. Но, если в первой половине 2023 года они на контракты набирали 30 тысяч человек ежемесячно, и этого им хватало, то уже во второй половине 2023 года эта цифра уменьшилась до 20 тысяч. А это едва-едва покрывает потери ежемесячные. В этом году они вообще набирают 10 тысяч в месяц, что даже близко не покрывает понесенные за это же время потери", - сказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью.

По словам Дикого, пока россиянам было запрещено, они пошли на абсолютно экстремальные меры. В частности, он напомнил, граждане каких стран попали в плен ВСУ, в том числе Азии и Африки. Также эксперт отметил, что в России отыскивают нелегальных мигрантов и ставят перед выбором - тюрьма или участие в так называемой СВО.

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"Учитывая то, что они прибегают к таким мерам, можем увидеть, насколько у них реально проблема с набором на контракт. И поэтому совершенно очевидно, что сейчас, когда ритуал состоялся, россияне снова поклялись в верности в следующие шесть лет Путину, придется за эту клятву отвечать", - заявил он.

После выборов, по мнению Дикого, россиянам придется доказывать свою верность Путину.

"Идите за него умирайте. Поэтому сейчас однозначно будет волна повесток", - добавил он.

В то же время, эксперт пояснил, что период от получения повестки до появления на фронте россиян - от четырех до шести месяцев.

"Значит конец июля или август - это то время, когда можно ожидать около 300 тысяч новых оккупантов. Это я считаю, абсолютно реалистично", - заявил он.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, Дикий заявлял, что мобилизация 500 тысяч человек в Украине - это критически необходимый минимум. "На самом деле эти 500 тысяч нам нужны на вчера, если не на позавчера", - заявил он. По его словам, разговор об этой мобилизации должен был бы происходить не в марте 2024 года, а где-то в сентябре-октябре 2022 года.

Он пояснил, что для того, чтобы воевать с врагом силами значительно меньшими, чем у этого врага, нужно, чтобы было технологическое преимущество, как, примерно, у западной коалиции перед хуситами, когда против авианосцев и крылатых ракет воевали моджахеды на ослах. При одинаковом технологическом уровне, как подчеркнул Дикий, нельзя выставлять одного нашего бойца против 10 оккупантов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оценка показала, что мобилизация 500 тысяч украинцев не является необходимой , учитывая ротации, которые происходят на линии фронта, и поступающее вооружение.

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