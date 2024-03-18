Ожидается, что президент Владимир Путин использует масштаб своей победы для оправдания дальнейшей агрессии в Украине.

В России прошли президентские выборы, на которых Владимир Путин одержал победу с показателем в более 87% голосов. 71-летний Путин теперь будет президентом по крайней мере до 2030 года, вступая на пятый срок в стране, чья конституция якобы ограничивает президентов двумя. Как пишет The New York Times, выборы были призваны создать публичный мандат на войну и восстановить имидж Путина как воплощение стабильности.

Издание приводит пять выводов, которые можно сделать из победы Путина.

1. Хотя победа была предсказуемой, показатели Путина превзошли ожидания.

Эксперты ожидали, что на этот раз Кремль привяжет результат к примерно 80 процентам, но Путин получил даже больший процент голосов, ближе к 90 процентам, хотя подсчет еще не был окончательным.

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Как отмечает издание, президентские выборы в России долгое время служили средством легитимности всей системы. Но такое большое преимущество Путина рискует подорвать это. Это может вызвать вопрос во все более авторитарном Кремле о том, зачем России такая иллюзия.

2. Кремль не полностью достиг того образа национального единства, к которому стремился.

Путин всегда стремится создать имидж политической стабильности и контроля. Но на этот раз было три события, связанные с оппозиционной политикой, которые испортили этот образ.

Первый был в январе, когда тысячи россиян по всей стране выстроились в очередь, чтобы подписать петиции, необходимые для включения в избирательный бюллетень Бориса Надеждина, который выступал против войны в Украине.

В феврале в тюрьме внезапно умер Алексей Навальный, самый яростный политический оппонент Путина, и тысячи россиян явились на его похороны в Москве, в знак протеста против Путина.

И наконец массовая явка на избирательные участки в полдень на третий день выборов в знак молчаливого протеста против Путина и войны.

3. Путин будет претендовать на народный мандат для ведения войны в Украине.

Кампания Путина и само голосование были подготовлены войной. Он описал явку на выборах, которая составила более 74 процентов из более 112 миллионов зарегистрированных избирателей, как "из-за того, что мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей".

4. Война и в дальнейшем будет оставаться организующим принципом для Кремля.

В своем ежегодном обращении к нации в феврале, которое стало его основной речью предвыборной кампании, Путин пообещал, что Россия может достигать своих военных целей, даже инвестируя в экономику и инфраструктуру.

Путин также предположил, что ветераны войны должны сформировать ядро "новой элиты", которая будет управлять страной, поскольку их служба доказала их преданность интересам России. Ожидается, что это предложение ускорит тенденцию выражения государственными служащими мощного патриотизма, особенно учитывая, что Путин стремится заменить своих старших союзников младшим поколением.

5. Россияне неспокойны относительно будущего.

Период после любых президентских выборов - это период, когда Кремль обычно проводит непопулярную политику. После 2018 года, например, господин Путин повысил пенсионный возраст. Россияне опасаются того, что не за горами новая военная мобилизация или усиление внутренних репрессий.

Выборы в России

Как сообщал УНИАН, президентские выборы в России проходили три дня: 15-17 марта. Голосование проводили и на оккупированных территориях Украины - в Крыму и на тех территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас контролирует российская армия.

По данным Центральной избирательной комиссии РФ, после обработки 98,7% протоколов Путин набирает 87,31%.

Европейские лидеры заявили, что выборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми.

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