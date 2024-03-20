По словам премьера, оценка показала, что такой масштаб мобилизации не является необходимым.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оценка показала, что в мобилизации 500 тисяч украинцев нет необходимости, учитывая ротации, происходящие на линии фронта, и поступающее вооружение.

"Мы продолжим борьбу, если у нас будет поддержка со стороны наших партнеров по артиллерийским снарядам, по ракетам большой и средней дальности", - заявил Шмыгаль в интервью Bloomberg.

Премьер похвалил Европейский Союз, Международный валютный фонд и союзников по "Большой семерке" за предоставление крайне необходимого финансирования в этом году, что позволило бюджету "выжить в первом полугодии".

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Международные доноры Украины должны оперативно направлять средства, чтобы гарантировать, что государственный бюджет остается на плаву, заявил высокопоставленный представитель МВФ. Ожидается, что кредитор утвердит следующий транш своей программы финансирования Киева на заседании правления в четверг.

"Для программы очень важно, чтобы доноры выплачивали средства вовремя, чтобы не создавать проблем для макроэкономического управления с украинской стороны", - заявил агентству Bloomberg Альфред Каммер.

В то время как лидеры ЕС и НАТО обсуждают более агрессивную позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который продвигает перспективу потенциальной отправки войск в Украину, Шмыгаль заявил, что приветствует более жесткий тон западноевропейской столицы.

"Мы очень рады, что общение президента Макрона стало намного, намного сильнее - оно очень конкретное, очень ясное, и это то, что нам всем нужно", - сказал премьер.

Мобилизация в Украине - детали

Мобилизация от 400 до 500 тысяч военнообязанных, а также дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники могут обойтись Украине суммой около 700 млрд гривень.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий считает, что мобилизация 500 тысяч человек в Украине - это критически необходимый минимум.

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