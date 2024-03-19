При одинаковом технологическом уровне, как подчеркнул Дикий, нельзя выставлять одного нашего бойца против 10 оккупантов.

Мобилизация 500 тысяч человек в Украине - это критически необходимый минимум. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью РБК-Украина.

"На самом деле эти 500 тысяч нам нужны на вчера, если не на позавчера. Вообще все, что происходит вокруг нашей мобилизации, это очень печальная история, где мы не просто наступаем на уже знакомые нам грабли, а мы по этим граблям танцуем. Мы также в свое время готовились к большой войне, когда весь мир нас предупреждал, что вот-вот к вам придут, даже рисовали на картах стрелочки, как именно придут. И ровно по тем стрелочкам они потом и зашли. А мы по последний день перед войной включительно говорили, что войны не будет, потому что мы ее не хотим", - заявил он.

По его словам, разговор об этой мобилизации должен был бы происходить не в марте 2024 года, а где-то в сентябре-октябре 2022 года.

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"Последняя такая точка неопределенности была в сентябре 2022 года. Тогда был последний шанс, что мы разобьем российскую армию силами тех людей, которые пошли в ту первую волну весной и летом 2022 года. Был шанс разбить тот контингент, который зашел к нам на СВО. И именно потому, что мы к этому приближались, Путни после того, как очень долго колебался, все же принял решение о большой мобилизации. И с того момента, как в сентябре 2022 года в России началась большая мобилизация, было очевидно, что нам, к сожалению, придется делать то же самое. Есть некоторые элементарные и очевидные вещи, через которые просто не перепрыгнуть", - рассказал Дикий.

Он пояснил, что для того, чтобы воевать с врагом силами значительно меньшими, чем у этого врага, нужно, чтобы было технологическое преимущество, как, примерно, у западной коалиции перед хуситами, когда против авианосцев и крылатых ракет воевали моджахеды на ослах.

"Я думаю, всем очевидно, что у нас с россиянами такой разницы нет и не будет. Мы с Россией воюем на одном технологическом уровне. Мы воюем примерно одним оружием, одними военными технологиями. Количество бойцов также должно быть сопоставимо", - отметил военный эксперт.

При одинаковом технологическом уровне, как подчеркнул Дикий, нельзя выставлять одного нашего бойца против 10 оккупантов.

Он рассказал, что за осень 2022 года в первой путинской большой мобилизации было набрано 450 тысяч человек, затем в течение 2023 года они призвали полмиллиона. То есть, по его словам, в целом враг набрал в армию миллион человек.

"Поэтому для нас 500 тысяч - это критически необходимый минимум. Это то, что надо было по состоянию на позавчера. А дальше - еще спокойно добирать хотя бы по 20 тысяч ежемесячно", - подчеркнул эксперт.

Мобилизация в Украине - детали

Мобилизация от 400 до 500 тысяч военнообязанных, а также дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники могут обойтись Украине суммой около 700 млрд гривен. Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа заявила, что только на обучение, выплаты и одежду мобилизованным необходимо выделить 322 млрд грн, а еще 400 - на закупку и модернизацию военной техники.

Это составляет 22,5% всех расходов госбюджета или 41% расходов на оборону. Средства международных партнеров на нужды армии тратить нельзя. Поэтому речь идет только о внутренних ресурсах.

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