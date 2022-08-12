Ракета ATACMS – это современный подкласс баллистических ракет, отметил военный эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о ключевых характеристиках американских ракет типа ATACMS.

Об этом он упомянул на YouTube-канале, отвечая на вопрос о классе ракет.

По его словам, ракета ATACMS – это современный подкласс баллистических ракет.

"ATACMS летит она по баллистической траектории. Единственная ее особенность – она высокоточная и она управляемая, корректируемая на отдельных участках траектории. Особенно на взлете она корректируется и точно наводится на точку прицеливания. Поэтому такие у нее маленькие отклонения. Там буквально несколько метров от расчетной точки прицеливания на дальности до 300 километров".

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

Эксперты уверены, что новое вооружени раскроет перед Украиной небывалые возможности. ВСУ смогут поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря. Причем дополнительного оборудования для запуска ATACMS уже не потребуется.

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