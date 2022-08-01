С момента получения ракет ATACMS больше ни один метр украинской земли не будет безопасным для оккупантов.

Американские комплексы ATACMS - ракеты с дальностью поражения до 300 километров - будут поставлены в Украину.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, новое вооружение раскрывает перед Украиной небывалые доселе возможности. ВСУ смогут поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря. Причем дополнительного оборудования для запуска ATACMS уже не потребуется.

"В чем особенность этой ракеты? Она не требует отдельного специального комплекса как носитель этой ракеты. На самом деле могут использоваться те же системы залпового огня, которые уже передали нам. Это MLRS M140 и M270", — говорит военный эксперт Антон Михненко.

Cкорость полета - полтора километра в секунду, при этом ракета может маневрировать в воздухе и создавать так называемые ловушки для систем ПВО противника. Сбить такую цель крайне сложно, причем понять по радарам, какая именно ракета летит, тоже практически невозможно.

Так, есть версия, которая стреляет до 300 километров, есть версия, которыми имеют кассетную боевую часть и есть версия которая имеет осколочно-фугасную боевую часть. К примеру, кассетная версия имеет внутри 950 боеприпасов, которые способны накрыть территорию площадью в 6 футбольных полей. Это если нужно накрыть скопление техники и личного состава. Если же цель точечная, пригодится версия, летящая на 300 километров. То есть ВСУ получат возможность достать до пунктов управления противника, его технике и инфраструктурным объектам даже в глубоком тылу.

При этом допустимое отклонение от цели на максимальном расстоянии - от 10 до 50 метров. Вооружения с такой точностью и дальностью поражения Россия не имеет.

Это означает, что с момента получения ракет ATACMS больше ни один метр украинской земли не будет безопасным для оккупантов.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км для РСЗО HIMARS.

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