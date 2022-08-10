Жданов отметил, что ВСУ начали эффективно уничтожать войска и скопления техники.

По словам военного эксперта Олега Жданова, заявления о возможном наступлении РФ и контрнаступлении ВСУ сейчас выглядят как игра между генеральными штабами России и Украины.

Как отметил Жданов во время эфира ФЕЙГИН LIVE, украинская сторона спровоцировала РФ своими успехами на Юге на масштабную перегруппировку. Российская сторона фактически в два раза увеличила группировку на правом берегу.

"Но при этом мы не пустили на правый берег войска, которые приехали из РФ через Крым. Эти БТГ сейчас топчутся под Мелитополем... Мы не пустили свежие войска, мы пустили туда только старенькие, потрепанные. Теперь фактически мышеловка захлопнулась", - отметил эксперт.

По его словам, теперь у РФ есть два варианта: либо садиться в глухую оборону, либо пытаться проводить наступательную операцию на Юге.

"Но параллельно Генштаб РФ принимает решение, чтобы оттянуть часть наших войск с южного направления. Что надо для этого сделать? Имитировать большое наступление, чтобы Украина начала перебрасывать резервы.

Олег Жданов уверен, что на Донбассе идет имитация наступления РФ, чтобы "оттянуть" украинские войска с Юга.

"Идет именно такая игра - кто кого вытащит именно на первый удар", - подытожил военный эксперт.

Напомним, представитель украинской военной разведки сообщил, что в Херсоне россияне готовятся к отступлению, они заминировали жизненно важные коммуникации.

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