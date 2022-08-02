Эти ракеты могут быть ключевым условием контрнаступления на южном направлении.

Даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил.

Об этом пишет Forbes. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

"Пока армия врага продолжает полагаться на железную дорогу, как основной способ обеспечения своего войска. Уничтожение складов боеприпасов ракетами GMLRS заставляет отодвигать конечные пункты разгрузки железнодорожных поездов и тратить на логистику значительно больше времени и ресурсов. Ракеты ATACMS могут полностью оборвать критические логистические маршрутные линии - мосты, железнодорожные станции. К тому же на значительно большей глубине. Это длинная рука, которой можно дотянуться практически до любой точки Украины. Строить логистику и обеспечение российских войск станет крайне сложной задачей", - говорится в материале.

Теоретически, армия РФ может перейти на снабжение военной амуниции исключительно автомобильным транспортом. Но для этого надо перестроить всю логику обеспечения и сокращать линию фронта.

Сейчас боеприпасы для херсонского направления идут через Крым и преодолевают сотни километров, которые теоретически могут оказаться в зоне действия ATACMS. При таких условиях удерживать юг врагу будет очень сложно.

"ATACMS, скорее всего, не станет "серебряной пулей" на всех фронтах, учитывая их количество. Но эти ракеты могут быть ключевым условием контрнаступления на южном направлении. Главный вопрос, когда и сколько этих ракет мы получим", - говорится в статье.

Как сообщалось, американские комплексы ATACMS - ракеты с дальностью поражения до 300 километров - будут поставлены в Украину. Новое вооружение раскрывает перед Украиной небывалые доселе возможности. ВСУ смогут поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря.

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