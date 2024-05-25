Сейчас идут бои по реке Волчья.

Депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук рассказал о ситуации в районе Волчанска и какие позиции там занимают оккупанты.

"Что касается Волчанска - там идут бои по реке Волчья и северная часть города она захвачена или находится в серой зоне", - сказал он в эфире телеканала Киев24.

Депутат заявил, что оккупанты пытались пересечь реку, но пока это им не удается - украинские воины контратакуют, держат линии обороны, идут тяжелые бои.

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Что касается самого города Волчанск, то он добавил, что его упорно разрушают. Это давно известная тактика российских оккупантов - "уничтожить, снести, а потом по выжженной территории продвигаться дальше".

Ситуация в Харьковской области - что известно

24 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский проинформировал о ситуации в Харьковской области и где продолжаются самые жесткие бои. Он отметил, что после первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений.

По словам Сырского, сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно. В районе Липцов враг также понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций наших войск.

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