Вполне вероятно, что Россия усиливается ресурсами, ранее выделенными Африке.

В течение последней недели во время наступления на Волчанск в Харьковской области Россия задействовала подразделения подконтрольного Минобороны РФ "Африканского корпуса" вместе с регулярными российскими войсками и подразделениями "Шторм Z". Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

"Африканский корпус" МО РФ, созданный в декабре 2023 года, насчитывает более 2 000 кадровых солдат и офицеров, а также опытных наемников, многие из которых ранее служили в группе Вагнера", - говорится в сообщении.

Как отмечает британская разведка, подразделения "Африканского корпуса", скорее всего, ранее были развернуты в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигере.

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"Минобороны России почти наверняка передислоцировало подразделения "Африканского корпуса" к украинской границе в течение апреля 2024 года в рамках подготовки к этому наступлению. Вполне вероятно, что Россия усиливает свою войну против Украины ресурсами, ранее выделенными Африке", - подчеркнуло Минобороны Британии.

Наступление на Харьков 2024 - актуальное

Как сообщал УНИАН, сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский проинформировал о ситуации в Харьковской области и где продолжаются самые жесткие бои. Он отметил, что после первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений.

По словам Сырского, сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно. В районе Липцов враг также понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций наших войск.

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