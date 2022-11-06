Ударной группировки в Беларуси нет.

Советник ОП Алексей Арестович отметил, что на сегодня никакой непосредственной опасности наземных действий из Беларуси нет.

Как сообщил Арестович в своем Telegram, беларусская армия не готова и не желает, российское руководство желает, но не готово.

"Около десяти тысяч российских военнослужащих сейчас в Беларуси и это не единая группировка, а солянка из разных подразделений с разными задачами, часть вообще решает проблемы тылового и инфраструктурного обеспечения", - объяснил советник Офиса президента.

Комментарий Арестовича последовал после обращения украинского военного Валерия Маркуса к жителям Ривненской и Волынской областей по возможности покинуть дом на ближайший месяц.

По словам советника ОП, для того, чтобы опасность стала значимой, количество наземных войск ВС РФ в Беларуси должно обрести вес в 20-25 тысяч войска минимум, сведёнными в ударную группировку.

"До этого ещё очень далеко, если это вообще в планах", - сказал он.

Пока все выглядит так, что основная задача беларусской группировки российских войск - это создавать угрозу без вторжения, для того, чтобы мы не могли снять войска с защиты севера на другие направления, отметил Арестович.

Арестович ответил, что в ближайшее время возможны новые удары иранскими БПЛА, ОТРК типа "Искандер" и вылет российской авиации из воздушного пространства Беларуси.

Война - новости: как Россия использует Беларусь

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко предоставил Путину территорию страны в качестве военного полигона. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

В настоящее время российские военные используют воздушное пространство республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам. 6 октября ВС РФ возобновили эту практику впервые с 28 августа.

Западные аналитики отмечают, что дополнительные силы ВС РФ в стране необходимы России для отвлечения группировки украинских сил на северных рубежах.

Известно, что Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

Кроме того, Беларусь поддерживает преступный режим Путина на международном дипломатическом уровне. 13 октября Беларусь не поддержала голосование за осуждение попытки незаконной аннексии украинских регионов.

По состоянию на 28 октября украинские военные заявляли, что ситуация вблизи северной границы Украины контролируемая. В то же время для подготовки повторного наступления на Киев со стороны Беларуси России понадобится несколько месяцев.

Угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года, считают беларусские аналитики.

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