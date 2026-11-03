Женщина в форме медика в Петропавловской Борщаговке причастна к акциям со следом из РФ, - СМИ

Она обвиняла украинцев в нежелании выходить на Майдан, поскольку им якобы не заплатили за участие в протестах.

Женщина в медицинской форме, вызвавшая полицию в Петропавловской Борщаговке, была организаторкой протестов с пророссийским уклоном.

Как отмечает NV, эту женщину зовут Валентина Молодая, и она участвовала в попытке организовать в начале октября протесты в центре Киева. Инициатором протестов, которые организовывались в столице в сентябре-октябре, был Александр Тодоров, называвший себя военнослужащим 41-й отдельной механизированной бригады.

Издание "Зміна" и фактчекеры тогда проанализировали информационную кампанию вокруг акции, запланированной на 3 октября, и пришли к выводу, что она имела признаки российского вмешательства.

Видео дня

Организаторы акции призывали, в частности, требовать прекращения войны и заключения мирных соглашений, проведения досрочных президентских выборов, а также предлагали провести референдум о вступлении Украины в НАТО и Европейский Союз.

Так, призывы выходить на Майдан распространялись преимущественно через Telegram-канал Тодорова. "Их также тиражировали пророссийское интернет-издание "Страна" и российские СМИ, в частности "Life.ru", "News.ru" и "Газета.ru", – говорится в материале.

Видеообращение Молодой

Так, 5 октября, после того как на запланированную акцию никто не пришел, Молодая записала видеообращение, которое было опубликовано в Telegram-канале Тодорова. В нем она обвиняла украинцев в нежелании выходить на Майдан, поскольку им якобы не заплатили за участие в протестах.

"Кто вам запретил выйти на Майдан? Кто вас не услышал, или кто-то вам сказал, что вас заберут? Меня забрали? Нет. Видите, я здесь, я жива. Я второй день здесь и завтра я буду здесь, и послезавтра", – сказала тогда она.

В то же время на момент событий в Петропавловской Борщаговке все сообщения в Telegram-канале Тодорова были удалены. Впрочем, видеообращение Молодой сохранилось в другом Telegram-канале, который открыто выступает против украинских военных.

Куда делся Тодоров

Отмечается, что самого Тодорова на организованной им акции протеста не было. По словам беглого народного депутата Артема Дмитрука, 21 сентября Служба безопасности Украины задержала Тодорова, а суд в Харькове поместил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 167 тысяч гривен.

Подчеркивается, что о задержании Тодорова писали российские СМИ, в частности, "ТАСС" и "РИА Новости". А согласно данным одесского издания "Блокнот", которое ссылалось на сторонников Тодорова, ему инкриминировали самовольное оставление воинской части. Залог за Тодорова собрали и внесли 8 октября его сторонники.

Что Молода делала в Петропавловской Борщаговке

Так, 2 ноября Молодая прибыла в пункт сбора военнослужащих на автомобиле клиники скорой помощи, которая закрылась в 2023 году.

Как отмечает "Следствие.инфо", она работает в клинике пластической и эстетической хирургии. Борис Бреус, начальник управления превентивной деятельности полиции Киевской области, отметил, что женщина вызвала правоохранителей и первой начала говорить, что в доме незаконно удерживают людей, которым срочно нужны врачи. После этого возле дома начали собираться местные жители.

Что произошло в Петропавловской Борщаговке

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области возле частного дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины, возникли столкновения с участием местных жителей.

В то же время в социальных сетях распространялись сообщения о якобы незаконном удержании и пытках мобилизованных. Впрочем, полиция опровергла информацию о незаконном удержании людей и гибели человека.

На место событий тогда прибыли командующий НГУ Александр Пивненко и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Пивненко заявил, что четверо военнослужащих, нуждавшихся в медицинской помощи, были доставлены в больницу.

Сегодня, 3 ноября, Буданов заявил, что события в Петропавловской Борщаговке недопустимы для государства и наносят ущерб единству украинцев, особенно перед лицом российской угрозы.

По его словам, в настоящее время правоохранительные органы и уполномоченные органы выясняют все детали, чтобы установить объективную и полную картину событий, принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности и недопущения повторения подобного в будущем.

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