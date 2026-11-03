Старше многих государств: где в Украине скрывается тысячелетний дуб князя Игоря

Дерево пережило столетия, ураганы и даже удар молнии, а вокруг него сохранились другие вековые деревья и следы бывшей барской усадьбы.

На Полесье растет уникальное дерево возрастом более 1 тыс. лет – Юзефинский дуб, который также называют Дубом князя Игоря. Об этом рассказала блогер Анюта Горун.

"Знаете ли вы, что на нашем Полесье растет дуб, которому, по оценкам исследователей, более 1350 лет? Какая мощь. Какая сила. Юзефинский дуб", – написала она в Facebook.

Женщина опубликовала фото, на котором можно увидеть гигантское дерево, на фоне которого она выглядит очень маленькой.

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Горун добавляет, что об этом дубе есть очень интересная информация.

"А теперь самое интересное! По местным преданиям, этот дуб называют Дубом князя Игоря. Говорят, он мог быть свидетелем событий еще во времена Киевской Руси!", – подчеркнула Горун.

По её словам, дерево пережило века, ураганы и даже удар молнии, а вокруг него сохранились другие вековые деревья и следы бывшей барской усадьбы.

Что известно о необычном дереве

Согласно открытым источникам, этот дуб растет в Рокитнянском районе – на окраине села Глинное у шоссе, недалеко от Юзефинского женского монастыря. Находится на территории парка-памятника садово-паркового искусства местного значения "Юзефинский". Высота дерева – более 27 метров, обхват – почти 8 метров. Возраст – более 1000 лет.

Считается одним из природных чудес Украины. Занесен в Книгу рекордов Украины.

На дубе имеется несколько крупных трещин по всему стволу, образовавшихся от ударов молний. Урочище Юзефин с XV века принадлежало литовским князьям Раззивиллам. По легенде, именно до этого дуба дошёл князь Игорь – первый из династии официально зафиксированных князей Руси, прежде чем погибнуть.

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