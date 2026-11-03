'Укроборонпром' получил нового руководителя: что о нём известно

Иван Гаврилюк – генерал-лейтенант и бывший заместитель министра обороны Украины.

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк возглавил "Укроборонпром". Об этом сообщил сам оборонно-промышленный комплекс.

"По результатам открытого конкурса на должность генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" наблюдательный совет общества принял решение о назначении нового руководителя – генерал-лейтенанта Ивана Юрьевича Гаврилюка", – написал "Укроборонпром" в своём Telegram-канале.

Наблюдательный совет назначил нового генерального директора по итогам конкурсного отбора и заключительного этапа собеседований с претендентами.

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Иван Гаврилюк – что известно о новом главе "Укроборонпрома"

Иван Гаврилюк родился 19 апреля 1971 года в поселке Иванополь в Житомирской области. Он окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище. За время военной карьеры Гаврилюк прошел все основные командные ступени – от командира взвода до руководящих должностей в Генеральном штабе Вооруженных сил.

После начала полномасштабного вторжения РФ Гаврилюка повторно призвали в ряды Вооруженных сил. Он занял должность начальника управления связи и информационных систем штаба Командования Сил логистики ВСУ.

5 октября 2023 года Кабинет министров Украины принял решение о назначении Ивана Гаврилюка заместителем министра обороны Украины. 17 мая 2024 года Гаврилюка повысили до первого заместителя министра обороны.

В апреле 2025 года Гаврилюк решил покинуть пост первого заместителя министра обороны. По данным СМИ, причиной отставки могла стать его инициатива направить 78 млрд грн из Агентства оборонных закупок на приобретение боеприпасов для Государственной пограничной службы при участии польской компании PHU Lechmar Sp. z o.o.

Эта инициатива создала репутационные риски для тогдашнего главы Минобороны Рустема Умерова. В то же время формальным основанием для увольнения Гаврилюка стало его заявление об отставке по собственному желанию.

25 июля 2025 года Гаврилюк был вновь назначен первым заместителем министра обороны Украины. На этой должности он проработал до 5 февраля 2026 года.

"Укроборонпром" – другие новости

Напомним, в июле Герман Сметанин объявил о завершении своей работы на посту генерального директора "Укроборонпрома".

Сметанин не объяснил причин своего ухода. В то же время его уход с должности произошел после скандала, связанного с трагедией в Вишневом, когда произошла массированная детонация боеприпасов на предприятии "Визар" концерна "Укроборонпром".

В результате трагедии пять улиц были разрушены, а около 280 домов получили повреждения.

Сразу после трагедии "Укроборонпром" принял решение об увольнении руководителей двух государственных предприятий. Своих должностей лишились и другие чиновники, чьи действия могли привести к тяжелым последствиям.

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