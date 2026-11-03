В Нидерландах сделали обнадеживающее заявление о поставках Patriot для Украины

Нидерланды вместе с партнерами прилагают усилия, чтобы ускорить поставки Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом написала министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус в X, анонсировав "приятные новости".
"Приятные новости: ещё на один шаг ближе к одобрению крупного пакета ракет для систем Patriot для Украины, финансируемого за счёт европейских средств и европейскими союзниками. Министерство обороны совместно с партнерами изучает возможности ускорения поставок", – написала она в X.
Patriot для Украины
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в среднем получает около 12 антибаллистических ракет в месяц.
30 октября США одобрили продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE для систем Patriot на сумму примерно 2,1 миллиарда долларов. Украина оплатит эту закупку за счет пожертвований от Канады, Германии и Норвегии в рамках программы JUMPSTART, а также за счет национальных средств, финансируемых за счет кредита Европейского Союза в поддержку Украины. Средства США в этой сделке не задействованы.
В то же время поставки этих ракет в Украину могут начаться лишь через несколько лет.
Зеленский также заявлял, что Украина готова прекратить атаки на российские НПЗ на тот срок, на который США обеспечат её ракетами Patriot.