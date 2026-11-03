Вернется ли Джонни Депп в 'Пираты Карибского моря': актер назвал условие №1

Работа над сценарием новой части фаншизы продолжается.

Американский актер Джонни Депп впервые прокомментировал перспективу возвращения к образу капитана Джека Воробья в шестой части фильма "Пираты Карибского моря". Свое мнение по этому поводу он высказал в беседе с Entertainment Tonight.

Стоит отметить, что артист не стал раскрывать, согласился ли снова сыграть знаменитого пирата, но дал понять, что открыт к сотрудничеству с продюсером франшизы Джерри Брукхаймером. Его Депп считает близким другом, он полностью ему доверяет.

На вопрос об участии в следующей части актер заявил:

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"Если все сложится именно так, как нужно, с точки зрения того, как завершится история франшизы "Пираты Карибского моря"... Единственное, чего я действительно хочу, - это помочь достойно поставить в ней точку".

Актер подчеркнул, что готов приступить к совместной работе с Брукхаймером в любой момент и не стал бы отказываться от его предложения независимо от того, о каком проекте идет речь.

Сам продюсер еще летом 2025 года рассказывал Entertainment Weekly, что уже обсуждал с Деппом возможность создания нового фильма. Тогда Брукхаймер допускал возвращение Джека Воробья и отмечал, что многое зависит от сценария: если история понравится актеру, тот может согласиться на участие. По словам продюсера, работа над текстом продолжается, а команда стремится найти сюжет, который устроит всех.

Напомним, ранее УНИАН писал, что вышел трейлер экранизации "Рождественской песни" с Джонни Деппом в роли Скруджа.

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