Россия атаковала энергетику в десяти областях: где самая сложная ситуация со светом

Наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях.

В течение ночи и утром российские войска массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины – повреждения получили энергетические объекты в десяти регионах. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

"Под ударом оказались энергетические объекты в 10 областях. В частности, в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ривненской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской", – отметил Некрасов.

Наибольшие проблемы с электроснабжением по состоянию на утро зафиксированы в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. Энергетические объекты в этих регионах получили очень значительные повреждения.

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Из-за повреждений энергетического оборудования и падения напряжения в высоковольтных сетях в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях были введены аварийные отключения электроэнергии.

По словам Некрасова, во время новой атаки россияне целенаправленно наносили удары ракетами и беспилотниками по электростанциям, подстанциям, обеспечивающим передачу и распределение электроэнергии, а также теплоэлектроцентралям. Всего за прошедшие сутки было совершено более 20 прицельных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

"В большинстве регионов Украины вынужденно применяются меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики отключений необходимы для балансировки энергосистемы и обеспечения её стабильной работы", – добавил первый заместитель министра энергетики.

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В результате массированного российского удара 3 ноября в Винницкой области без электроэнергии осталось большинство населенных пунктов области. По предварительным данным, в области повреждены объекты энергетической инфраструктуры и линии электропередач. Для потребителей ввели графики почасовых отключений света.

Кроме того, российские войска нанесли удар по Днепру, атаковав объекты критической инфраструктуры, жилые дома и административные здания. Попадания зафиксировали в Самарском районе города, в частности по ТЭЦ.

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