'Дизельное соглашение' с Трампом привело к дефициту топлива в России

Менее чем за две недели дизельное топливо исчезло примерно с половины АЗС Санкт-Петербурга.

Договоренность между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки привела к дефициту "солярки" в северо-западных регионах РФ. Об этом сообщил экономист Янис Клюге в сети X.

По данным The Moscow Times, в Санкт-Петербурге резко сократилось количество заправок, где можно приобрести дизельное топливо: в настоящее время оно доступно менее чем на 40% АЗС.

Менее чем за две недели количество АЗС с дизельным топливом сократилось вдвое. В конце октября дизельное топливо можно было приобрести примерно на 70% заправок. Нынешняя ситуация приблизилась к самому острому периоду топливного кризиса в конце июля, когда в Санкт-Петербурге начали вводить ограничения на продажу топлива, а дизельное топливо оставалось доступным лишь на 40% АЗС (или даже меньше).

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На частных АЗС Ленинградской области ввели жесткие лимиты на отпуск топлива: водителям разрешают приобретать не более 30–50 литров за раз. В городе образовались очереди на заправках, время ожидания в которых достигает 40 минут.

"В целом Россия производит достаточно дизельного топлива. Вероятно, экспорт в США был организован в спешке из балтийского порта Приморск, расположенного недалеко от Санкт-Петербурга, и возникли проблемы с логистикой", – отмечает Клюге.

Проблемы с поставками дизельного топлива зафиксировали и в Свердловской области. На отдельных АЗС ввели ограничения на его продажу, тогда как заправки "Татнефти" вообще прекратили отпуск дизеля.

26 октября о перебоях с поставками этого вида топлива заявил губернатор Тамбовской области Евгений Первишов. По информации оперативного штаба региона, дизельное топливо отсутствовало на 29 из 214 местных АЗС.

Дизельное соглашение между Россией и США

О договоренности с Путиным о поставках дизельного топлива Трамп сообщил 9 октября. По его словам, Россия обязалась отправить на американский и мировой рынки более 300 тыс. тонн топлива в течение октября, ещё 500 тыс. тонн – в ноябре, а после этого – дополнительно 1 млн тонн.

По оценкам Greenpeace, для транспортировки российского дизельного топлива задействованы семь танкеров, часть из которых находится под санкциями. В то же время, несмотря на активную рекламную кампанию и предложения значительных скидок, найти покупателей на российское топливо в США пока не удалось.

Американские компании опасаются юридических рисков, связанных с закупкой российского дизельного топлива, импорт которого запрещен санкциями с 2022 года. Из-за этого российское топливо, вероятно, придется перенаправить в Бразилию.

Как отмечает Клюге, США не нуждаются в российском дизельном топливе, поскольку сами являются его нетто-экспортером: производят больше, чем потребляют, а излишки продают за границу. Эксперт также подчеркивает, что Москва и Вашингтон конкурируют между собой на мировом рынке дизельного топлива. Поэтому договоренность Трампа с Путиным может негативно сказаться на американских компаниях, работающих в этом секторе.

Рынок топлива в России – последние новости

В ряде регионов РФ начали отменять ограничения на продажу топлива – в течение октября в 15 регионах России отменили ограничения на продажу бензина. В то же время украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам поставили под угрозу возобновление стабильных поставок топлива на внутренний рынок РФ.

30 октября украинские беспилотники атаковали крупнейшие российские нефтеперерабатывающие заводы в Уфе, на Поволжье и в Самарской области. Масштабы нанесенного ущерба пока не установлены, но эксперты сходятся во мнении, что удары в очередной раз продемонстрировали, насколько неустойчивым остается восстановление российской нефтеперерабатывающей отрасли.

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