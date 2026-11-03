Десятки тысяч тонн редкоземей: Австралия будет разрабатывать гигантское месторождение

На начальном этапе компания Sunrise планирует производить 60 тонн скандия в год.

Австралийская горнодобывающая компания, возглавляемая миллиардером Робертом Фридландом и поддерживаемая правительством США, одобрила реализацию масштабного проекта по добыче редкоземельных металлов. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Sunrise Energy Metals Ltd. приступит к разработке скандиевого месторождения и обогатительного предприятия Syerston в штате Новый Южный Уэльс в Австралии. Производство планируется запустить в 2028 году.

Проект Syerston охватывает одно из крупнейших в мире месторождений скандия с высоким содержанием этого металла, пригодных для промышленной добычи. Запасы чистого скандия оцениваются примерно в 19 000 – 23 500 тонн, а общие ресурсы месторождения достигают 60,3 млн тонн руды.

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На начальном этапе Sunrise планирует производить 60 тонн скандия в год. В перспективе этот показатель может вырасти в три раза. Компания Sunrise также получила от Министерства обороны США возможность привлечь до 400 млн долларов долгосрочного долгового финансирования.

Скандий важен для оборонной промышленности, высокотехнологичного производства, инфраструктуры искусственного интеллекта и технологий беспроводной связи. В настоящее время основная часть его мировых поставок поступает из Китая.

"После введения Китаем в 2025 году экспортных ограничений на критически важные минералы поставки скандия на ключевые западные рынки практически прекратились. Риски, связанные с зависимостью от китайских поставок скандия, подчеркивают стратегическую важность создания диверсифицированных источников его первичной добычи", – говорится в заявлении Sunrise.

США и другие ведущие экономики стремятся обеспечить стабильные поставки критически важных минералов, необходимых для производства ряда передовых технологий. Таким образом, они пытаются уменьшить зависимость от доминирования Китая в глобальных цепочках поставок.

Редкоземельные металлы – последние новости

Норвежское правительство намерено к 2028 году разработать и представить план освоения месторождения "Фен" (Fensfeltet), которое считается крупнейшим из известных месторождений редкоземельных металлов в Европе.

Месторождение расположено примерно в 150 км к юго-западу от Осло. По предварительным оценкам, его запасы составляют 15,9 млн тонн оксидов редкоземельных металлов, среди которых неодим и празеодим. Эти материалы – важное сырье для производства мощных магнитов, которые применяются в электромобилях, оборудовании для возобновляемой энергетики и оборонной промышленности.

Сообщалось также, что западные компании наращивают инвестиции в добычу редкоземельных металлов в Бразилии, стремясь создать альтернативу китайскому доминированию и уменьшить зависимость мирового рынка критически важного сырья от Пекина.

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